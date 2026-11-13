Ex Ilva, rinviato al 16 novembre l’interrogatorio di Lucia Morselli

L’ex amministratrice delegata di Acciaierie d’Italia avrebbe dovuto essere ascoltata questo pomeriggio al Palazzo di Giustizia di Taranto. A comunicare il rinvio il legale Giuseppe Iannacone
È stato rinviato a lunedì 16 novembre l’interrogatorio di Lucia Morselli, ex amministratrice delegata di Acciaierie d’Italia. Morselli era arrivata questo pomeriggio al Palazzo di Giustizia di Taranto per essere ascoltata dal gip Francesco Maccagnano nell’ambito dell’inchiesta “Ambiente Svenduto bis”, che riguarda la gestione dello stabilimento siderurgico.
A comunicare il rinvio è stato il suo legale, l’avvocato Giuseppe Iannacone, all’uscita dal Tribunale, rispondendo alle domande dei giornalisti presenti.