Ex Ilva, Rizzo Striano: “Basta contrapporre salute e lavoro”

Il legale dell’Associazione Genitori richiama le parole della Suprema Corte dopo il rigetto dei ricorsi di Ilva e Adi. “I responsabili dello scempio devono pagare e risarcire”

“Le motivazioni della sentenza con cui le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno respinto integralmente i ricorsi di ILVA e Acciaierie d’Italia (ADI) saranno oggetto di un successivo approfondimento. Ma un passaggio della decisione merita, fin da subito, una riflessione.” A sottolinearlo è l’avvocato Maurizio Rizzo Striano, legale che ha seguito il ricorso dell’Associazione Genitori, intervenendo dopo la decisione della Suprema Corte sulla vicenda dell’area a caldo dell’ex Ilva di Taranto.

“Diritto alla vita e alla salute (oltre che all’ambiente sano) e diritto al lavoro non possono essere contrapposti e non devono entrare in conflitto”, si legge nel passaggio richiamato dal legale. La Corte evidenzia che il lavoro da tutelare è quello svolto in condizioni salubri e sicure, mentre l’attività imprenditoriale deve rispettare i limiti imposti dalla Costituzione, senza arrecare danno alla salute, all’ambiente e alla dignità umana.

Parole che riaccendono il dibattito sul futuro dello stabilimento siderurgico tarantino e sulla necessità di superare una contrapposizione che, per anni, ha segnato il confronto tra tutela occupazionale e diritto alla salute. La presa di posizione di Rizzo Striano è netta. “Allora, vogliamo finalmente unirci contro i padroni e contro l’arroganza del potere? I responsabili dello scempio devono pagare e risarcire, allo stesso modo, cittadini e lavoratori”.

Il legale punta quindi l’attenzione sulle responsabilità e sui risarcimenti, contestando le soluzioni che, a suo giudizio, vengono prospettate ai tavoli istituzionali. “Questo dovrebbe essere l’unico argomento di chi ai vari tavoli farneticando soluzioni improponibili”, conclude. Al centro della vicenda resta una questione cruciale per Taranto: garantire il lavoro senza sacrificare la salute, l’ambiente e la sicurezza di chi vive e lavora nel territorio.