L’integrazione al reddito sarà erogata direttamente dall’Inps e potrà coprire i periodi di inattività fino a giugno 2027. Previsti anche obblighi di formazione e reinserimento lavorativo

Da domani, i datori di lavoro dell’indotto ex Ilva e Adi Servizi Marittimi in amministrazione straordinaria possono presentare all’Inps le domande per la nuova integrazione al reddito introdotta dal decreto-legge 16 ottobre 2026, n. 185. Lo indica l’Inps, nella circolare con cui illustra requisiti, caratteristiche della misura e modalità di presentazione delle domande. La misura copre i periodi di sospensione o riduzione dell’attività dal primo ottobre 2026 al 30 giugno 2027.

La tutela riguarda i lavoratori subordinati dei datori di lavoro privati dell’indotto, con esclusione del settore agricolo, che sospendono o riducono l’attività a causa della sospensione o riduzione dell’attività dell’impresa committente in amministrazione straordinaria, e i dipendenti di Adi Servizi Marittimi. Per le imprese dell’indotto è richiesta una condizione di monocommittenza o di influsso gestionale prevalente da parte del committente, certificata dai commissari straordinari. I lavoratori devono avere almeno 30 giorni di effettivo lavoro presso l’unità produttiva interessata; sono esclusi dirigenti, lavoratori somministrati e distaccati.

L’integrazione al reddito è pagata direttamente dall’Inps, è calcolata sulla base della retribuzione e delle ore non lavorate, entro il massimale previsto per l’anno di competenza, ed è accompagnata dalla contribuzione figurativa, utile sia per il diritto sia per il calcolo della pensione.

Le domande si presentano esclusivamente online, dai datori di lavoro o dagli intermediari autorizzati, attraverso la piattaforma “Omnia Is”. Non è previsto un termine di decadenza, ma per una gestione più rapida l’Istituto raccomanda di inoltrarle entro la fine del mese successivo a quello di inizio della sospensione o riduzione dell’attività.

Al primo pagamento i beneficiari sono iscritti d’ufficio al Sistema informativo per l’inclusione sociale e lavorativa (Siisl). Dalla notifica hanno 30 giorni per caricare il curriculum vitae e sottoscrivere il patto di attivazione digitale. Il mancato rispetto, senza giustificato motivo, degli obblighi di formazione o riqualificazione e di accettazione di offerte di lavoro congrue può comportare la decadenza dal trattamento. (ANSA).