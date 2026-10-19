Ex Ilva, scontro sulle prospettive industriali

Alla Camera il dibattito sul decreto ex Ilva mette a confronto la linea del governo sulla continuità produttiva, la riconversione green del Pd, la chiusura dell’area a caldo sostenuta dal M5S e la proposta di una siderurgia a forni elettrici di AVS. Al Senato le opposizioni chiedono a Urso di riferire sulla strategia industriale e sulle garanzie occupazionali

Si è svolta questa mattina alla Camera dei Deputati la discussione sul decreto legge sull’ex Ilva, già approvato la scorsa settimana dal Senato. Ad aprire il dibattito è stato il relatore Dario Iaia, in un confronto incentrato sulla gestione governativa della vertenza e sulle prospettive industriali degli stabilimenti.

Sul fronte della riconversione industriale, Federico Fornaro, esponente del Partito Democratico, ha rilanciato la prospettiva di una riconversione green degli impianti, riproponendo gli emendamenti per la statalizzazione già respinti al Senato. Ha inoltre sostenuto la necessità di garantire la continuità produttiva degli stabilimenti del Nord, anche attraverso un percorso autonomo rispetto a Taranto, nell’ambito di un nuovo piano industriale.

A illustrare le nuove garanzie finanziarie previste dal governo per gli impianti è stato Paolo Pulciani, di Fratelli d’Italia, che ha ribadito la linea dell’esecutivo a favore della prosecuzione dell’attività produttiva, indicandola come condizione necessaria per scongiurare una compromissione dell’attività industriale.

Di segno opposto la posizione del Movimento 5 Stelle. Carla Giuliano ha ribadito la necessità di chiudere l’area a caldo, indicando nelle bonifiche una priorità e contestando la bocciatura degli emendamenti presentati sul tema. La continuità strategica, ha sostenuto, deve riguardare le vite, non gli impianti.

La necessità di definire una prospettiva industriale alternativa è stata al centro anche dell’intervento di Fliberto Zaratti, (Avs – Europa Verde), che ha ribadito la necessità di una siderurgia basata sui forni elettrici e sulla decarbonizzazione, in grado di coniugare tutela della salute e salvaguardia dell’occupazione.

Sull’altro fronte parlamentare, intanto, i capigruppo al Senato di Partito Democratico, Movimento 5 Stelle, Alleanza Verdi e Sinistra e Italia Viva hanno chiesto al presidente Ignazio La Russa di attivarsi affinché il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, riferisca con urgenza in Aula. Nella lettera, a prima firma di Raffaella Paita, i rappresentanti delle opposizioni denunciano una crisi ormai “non più tollerabile“, con decine di migliaia di posti di lavoro a rischio e il futuro del polo siderurgico nazionale ancora privo di un quadro definito.

La richiesta riguarda una strategia industriale chiara per ciascuno stabilimento, risorse certe e immediate per la continuità produttiva e per l’indotto, oltre a garanzie sull’occupazione e sul reddito dei lavoratori. Le opposizioni chiedono soprattutto un cronoprogramma con scadenze e obiettivi verificabili, affinché il Parlamento possa conoscere e valutare concretamente le scelte del governo.

Il confronto restituisce posizioni distanti sul futuro dell’ex Ilva e rilancia la questione di una strategia industriale complessiva, tra continuità produttiva, decarbonizzazione e tutela della salute.