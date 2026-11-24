I commissari chiedono integrazioni alle offerte, poi la parola passerà agli advisor e al ministero. Investimenti, produzione e occupazione al centro della scelta sul futuro dell’acciaieria

Serviranno ancora alcune settimane ai commissari straordinari di Acciaierie d’Italia per approfondire e valutare le offerte presentate da Jindal Steel International e dal gruppo Arvedi per l’acquisizione dell’ex Ilva.

Nel frattempo, secondo quanto riportato da Il Secolo XIX, il governo starebbe dialogando, anche informalmente, con le organizzazioni sindacali per individuare gli strumenti necessari a gestire le eventuali eccedenze occupazionali. Tra le ipotesi al vaglio ci sarebbero percorsi di ricollocazione professionale e misure di accompagnamento alla pensione.

I commissari hanno già chiesto ai due potenziali acquirenti chiarimenti e integrazioni alle rispettive proposte. Successivamente, la valutazione passerà agli advisor e al ministero competente. La gara, dopo due procedure concluse senza una vendita nel corso del 2025, si è chiusa alla mezzanotte dell’8 novembre. Non sono invece arrivate offerte da parte del fondo statunitense Flacks Group né dalla cordata di imprenditori italiani promossa da Federacciai.

Sul tavolo ci sono due progetti industriali differenti per dimensioni degli investimenti, capacità produttiva e prospettive occupazionali.

Il piano del gruppo Arvedi prevede investimenti per circa 3 miliardi di euro e la realizzazione di due forni elettrici, ciascuno con una capacità produttiva di circa 3 milioni di tonnellate. Gli impianti verrebbero costruiti in due fasi successive, utilizzando la tecnologia ESP. Sul fronte occupazionale, il progetto indica una forza lavoro a regime compresa tra 4.500 e 5.000 addetti, anche se, secondo Il Secolo XIX, la fase iniziale potrebbe partire da una base più contenuta, intorno alle 3.000 unità. In una seconda fase è prevista anche la realizzazione a Taranto di un impianto per la produzione di preridotto.

L’offerta del gruppo cremonese è tuttavia subordinata ad alcune condizioni, tra cui l’accettazione dei piani industriale, ambientale e occupazionale da parte della comunità tarantina.

Diversa la proposta di Jindal Steel International, che mette sul piatto un investimento di 1,5 miliardi di euro. Il progetto prevede un forno elettrico con una capacità di 2 milioni di tonnellate e l’importazione dall’Oman di 4 milioni di tonnellate di bramme. L’occupazione a regime è stimata tra 3.500 e 4.000 addetti. Il piano contempla inoltre la possibilità di realizzare un impianto DRI per la produzione di preridotto, ma soltanto in caso di una ripresa del mercato.