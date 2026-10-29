Ex Ilva, si profila lo spegnimento degli altiforni: verso la fermata dell’area a caldo

La sentenza della Cassazione rende operativo lo stop alla produzione a caldo: ora i commissari dovranno definire modalità e tempi dello spegnimento degli altiforni, con il rischio di una chiusura definitiva dell’area.

Con il deposito della sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione, che ha confermato il verdetto della Corte d’appello civile di Milano, l’ex Ilva di Taranto deve spegnere gli altiforni e cessare l’attività produttiva a caldo. Il termine del 15 dicembre 2026 previsto dalla legge per spegnere gli altiforni (ora in fase di pre-riscaldo) era riferito all’attesa per il deposito della sentenza della Suprema corte, che è avvenuto oggi.

Ora spetta ai commissari decidere, nel dettaglio, i passaggi tecnici e i tempi dello spegnimento. Poiché si è sempre sostenuto che, una volta spenti, gli altiforni non sono più utilizzabili è largamente ipotizzabile che per l’area a caldo del siderurgico tarantino sia arrivata la fine.