Ex Ilva, slitta l’esame delle offerte: Arvedi e Jindal in attesa

Oggi Morselli dal gip. Altro tempo per valutare i piani industriali, mentre i sindacati attendono il confronto a Palazzo Chigi

Servirebbero ulteriori chiarimenti e integrazioni ai commissari di Acciaierie d’Italia e Ilva in amministrazione straordinaria per completare l’esame delle offerte presentate da Arvedi e Jindal per l’ex Ilva.

Secondo quanto si apprende, si tratta di elementi necessari ai commissari per approfondire le offerte sia nell’ottica di mettere in campo la miglior proposta e sia di evitare ricorsi da parte di chi non vincerà la gara. Fim, Fiom, Uilm e l’Usb hanno più volte chiesto ulteriore chiarezza riguardo le offerte, mentre attendono la convocazione del tavolo permanente a Palazzo Chigi. Una data per l’incontro potrebbe però arrivare solo al termine dell’esame delle offerte da parte dei commissari e potrebbe trascorrere un’altra settimana.

Sul fronte giudiziario intanto è atteso per oggi l’interrogatorio preventivo di Lucia Morselli, ex amministratore delegato di Acciaierie d’Italia , nell’ambito dell’inchiesta ‘Ambiente Svenduto 2’ della Procura di Taranto. Morselli si era presentata lo scorso 13 novembre in Tribunale per rispondere alle domande del giudice per le indagini preliminari Francesco Maccagnano. Il protrarsi degli interrogatori programmati in precedenza ha però fatto accumulare ritardo, inducendo i difensori dell’ex manager a chiedere un rinvio. Il gip ha accolto l’istanza, fissando la nuova data per oggi. (Fonte Ansa)