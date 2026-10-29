Ex Ilva, Sperti (Uilm): “Il destino dei lavoratori è più importante di quello della siderurgia”

“Bisogna accelerare per gli strumenti di risarcimento nei confronti dei lavoratori diretti di Ilva in AS e del sistema degli appalti, per i progetti di reindustrializzazione e per gli investimenti nelle aree escluse dalla sentenza della magistratura”

“Anche la Cassazione si è espressa. Come ho sempre sostenuto, le sentenze non si commentano, ma si applicano. Guai ad assistere ancora allo scaricabarile tra poteri dello Stato, perché di mezzo ci vanno solo i lavoratori.” Così in una nota Davide Sperti, segretario generale della Uilm, a seguito della decisione della Cassazione di rigettare i ricorsi di Acciaierie d’Italia e Acciaierie d’Italia Holding.

“Ora, a fronte dell’impegno congiunto sottoscritto a Palazzo Chigi solo due giorni fa, bisogna accelerare per gli strumenti di risarcimento nei confronti dei lavoratori diretti di Ilva in AS e del sistema degli appalti, per i progetti di reindustrializzazione e per gli investimenti nelle aree escluse dalla sentenza della magistratura. – Conclude Sperti – Ci interessa solo il destino dei lavoratori, che è molto più importante di quello della siderurgia”.