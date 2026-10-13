Ex Ilva, Sperti (Uilm): “La cassa integrazione mortifica dignità e salari”

“Fin dall’inizio da quando c’è stato il decreto della corte d’appello di Milano, abbiamo chiesto un piano straordinario con soluzione occupazionale seriale e sociale, anche con strumenti di risarcimento nei confronti di tutti i lavoratori diretti”

“La cassa integrazione mortifica i salari e la dignità delle persone, vogliamo un progetto occupazionale e, insieme a quello, discutere il futuro delle persone e dei lavoratori che da 14 anni pagano il prezzo più alto di questa vergognosa vicenda”. Lo afferma Davide Sperti, segretario generale della Uilm, a margine dell’incontro sull’Automotive a Milano, commentando il prolungamento dello sciopero indetto all’ex-Ilva.

“Fin dall’inizio,- ha aggiunto – da quando c’è stato il decreto della corte d’appello di Milano, abbiamo chiesto un piano straordinario con soluzione occupazionale seriale e sociale, anche con strumenti di risarcimento nei confronti di tutti i lavoratori diretti. Al momento tolte alcune aperture generiche, la risposta è la cassa integrazione”.

“Questo è un Paese che abolisce il reddito di cittadinanza, perché l’ha considerato metadone di Stato, ma l’unica cosa che riesce a stanziare – ha concluso – è la cassa integrazione, che diventa non più uno strumento transitorio ma un obiettivo”. (ANSA)