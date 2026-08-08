Ex Ilva, Spiliopoulos: «Non è più il momento di decidere quale Ilva verrà dopo l’Ilva»

Pubblichiamo integralmente la nota di Gladys Spiliopoulos ESG Specialist di Tracce Aps

Le notizie che in questi giorni ruotano intorno all’ex Ilva sembrano appartenere a piani diversi, ma, messe insieme, raccontano qualcosa che va molto oltre il destino dei singoli impianti. Da un lato, le norme ambientali e le decisioni giudiziarie rendono sempre più difficile la prosecuzione della vecchia area a caldo; dall’altro, la sostenibilità economica della produzione primaria dell’acciaio mette in discussione anche l’ipotesi, sostenuta da una parte della politica e del sistema industriale, di sostituirla con una nuova produzione basata su DRI e forni elettrici.

L’ordinanza della Corte d’Appello di Milano impone la sospensione dell’attività produttiva dell’area a caldo entro novanta giorni e interviene su una storia nella quale tutela della salute e continuità produttiva sono state contrapposte per anni. Contemporaneamente, il recepimento della nuova 𝘋𝘪𝘳𝘦𝘵𝘵𝘪𝘷𝘢 𝘦𝘶𝘳𝘰𝘱𝘦𝘢 𝘴𝘶𝘭𝘭𝘢 𝘲𝘶𝘢𝘭𝘪𝘵𝘢̀ 𝘥𝘦𝘭𝘭’𝘢𝘳𝘪𝘢 introduce dal 2030 limiti molto più severi per PM2,5, PM10 e NO₂ e impone già negli anni precedenti di programmare gli interventi necessari nei territori che rischiano di non rispettarli. La direzione normativa appare quindi piuttosto chiara: mentre per anni la politica italiana ha utilizzato decreti, deroghe e strumenti straordinari per consentire alla produzione di continuare, il diritto ambientale europeo procede verso standard di tutela sempre più stringenti.

Eppure, proprio davanti all’ordine di spegnimento, la risposta proposta da Confindustria Taranto è ancora una volta un decreto straordinario. Il presidente Salvatore Toma chiede allo Stato di consentire la prosecuzione degli altoforni, riducendo la produzione da sei a tre milioni di tonnellate, per guadagnare i tre o quattro anni necessari alla costruzione di DRI e forni elettrici. Il paradosso è difficile da ignorare: si chiede alla politica di trovare uno strumento eccezionale per continuare a far funzionare impianti che un provvedimento giudiziario ordina di spegnere, affinché Taranto possa attendere la costruzione di una nuova produzione primaria dell’acciaio. Prima ancora di discutere come realizzarla, però, bisognerebbe chiedersi se quella nuova produzione abbia davvero una sostenibilità economica.

Uno studio pubblicato da 𝘗𝘸𝘊 𝘋𝘦𝘶𝘵𝘴𝘤𝘩𝘭𝘢𝘯𝘥 sulla futura siderurgia europea pone esattamente questo problema. La produzione primaria dell’acciaio, anche quando progressivamente decarbonizzata, richiede enormi quantità di energia e tende quindi a essere più conveniente nei Paesi che dispongono strutturalmente di energia, gas naturale, idrogeno verde e minerale di ferro a costi inferiori. Golfo e India risultano particolarmente avvantaggiati e, secondo le stime riportate, già nel 2030 produrre attraverso NG-DRI-EAF nei Paesi del Golfo potrebbe costare circa il 30 per cento in meno.

Questo significa che sostituire un altoforno con DRI e forni elettrici non risolve automaticamente il problema della competitività. Se il gas costa di più, se l’elettricità costa di più e se in prospettiva l’idrogeno verde costa di più, quel differenziale finisce inevitabilmente nel costo della tonnellata di acciaio prodotta. Ed è qui che si inserisce il CBAM. Il meccanismo europeo nasce per evitare che un produttore straniero possa vendere in Europa acciaio molto emissivo senza sostenere un costo del carbonio paragonabile a quello sopportato dai produttori europei. In sostanza, serve a riequilibrare il costo legato alle emissioni. Se produrre DRI nel Golfo costa meno perché gas, energia o futuro idrogeno sono strutturalmente più convenienti, il CBAM non fa scomparire quel vantaggio.

La questione del costo finale diventa allora centrale anche per Taranto. Prima di investire altre enormi quantità di risorse pubbliche nella costruzione di DRI, forni elettrici e relative infrastrutture energetiche, bisognerebbe sapere quanto costerebbe realmente la tonnellata prodotta e quale sostegno pubblico sarebbe necessario per mantenerla competitiva negli anni successivi (vogliamo veramente ancora SPERPERARE miliardi di soldi pubblici? non vi bastano i miliardi spesi fino ad oggi???)

Il punto, per Taranto, non è individuare quale pezzo della siderurgia conservare. È un altro. Per sessant’anni la città è stata costretta a discutere il proprio futuro partendo da una premessa considerata intoccabile: 𝘛𝘢𝘳𝘢𝘯𝘵𝘰 𝘥𝘦𝘷𝘦 𝘱𝘳𝘰𝘥𝘶𝘳𝘳𝘦 𝘢𝘤𝘤𝘪𝘢𝘪𝘰. Tutto il resto – salute, ambiente, territorio, investimenti pubblici, infrastrutture e persino le alternative economiche – è stato valutato dopo quella scelta.

Oggi quella premessa può finalmente essere rimessa in discussione.

Perché stanno convergendo due processi differenti. Il primo è ambientale, sanitario e giuridico e rende sempre meno praticabile la vecchia produzione a ciclo integrale. Il secondo è economico e mette in dubbio che ricostruire in Italia la fase più energivora della siderurgia in versione “green” sia una scelta competitiva nel lungo periodo.

Ed è proprio per questo che appare ancora più anacronistica la richiesta di un nuovo decreto straordinario: continuare per altri tre o quattro anni con gli altoforni per avere il tempo di investire miliardi nella costruzione di una nuova produzione primaria significa utilizzare ancora una volta l’emergenza per impedire che venga posta la domanda fondamentale.

𝗣𝗲𝗿𝗰𝗵𝗲́ 𝗧𝗮𝗿𝗮𝗻𝘁𝗼 𝗱𝗼𝘃𝗿𝗲𝗯𝗯𝗲 𝗰𝗼𝗻𝘁𝗶𝗻𝘂𝗮𝗿𝗲 𝗮 𝗽𝗿𝗼𝗱𝘂𝗿𝗿𝗲 𝗮𝗰𝗰𝗶𝗮𝗶𝗼 ?

Non quale altoforno. Non quale DRI. Non quanto gas prima dell’idrogeno. Non quale tecnologia permetta di conservare ciò che esiste sotto una forma diversa. La domanda viene prima.

Se il vecchio modello incontra ormai un limite ambientale e giudiziario e quello proposto per sostituirlo presenta seri interrogativi economici, forse non siamo davanti a un problema tecnologico da risolvere, ma alla fine di una scelta industriale che ha determinato il destino di Taranto per oltre mezzo secolo. E allora la chiusura dell’area a caldo può assumere un significato completamente diverso da quello della “𝗱𝗲𝘀𝗲𝗿𝘁𝗶𝗳𝗶𝗰𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲” evocata in questi giorni: può essere l’occasione per liberare finalmente Taranto dall’obbligo di immaginare il proprio futuro dentro il recinto dell’acciaieria e destinare territorio, risorse pubbliche e capacità progettuale alla costruzione di un’economia diversa, plurale, fondata sulle vocazioni e sulle risorse della città e non sulla necessità di trovare, ancora una volta, un modo nuovo per continuare a fare ciò che le è stato imposto sessant’anni fa.

Forse è questo che tutte queste notizie, lette insieme, stanno dicendo. 𝗡𝗼𝗻 𝗲̀ 𝗽𝗶𝘂̀ 𝗶𝗹 𝗺𝗼𝗺𝗲𝗻𝘁𝗼 𝗱𝗶 𝗱𝗲𝗰𝗶𝗱𝗲𝗿𝗲 𝗾𝘂𝗮𝗹𝗲 𝗜𝗹𝘃𝗮 𝘃𝗲𝗿𝗿𝗮̀ 𝗱𝗼𝗽𝗼 𝗹’𝗜𝗹𝘃𝗮. 𝗘̀ 𝗶𝗹 𝗺𝗼𝗺𝗲𝗻𝘁𝗼 𝗱𝗶 𝗶𝗺𝗺𝗮𝗴𝗶𝗻𝗮𝗿𝗲 𝗧𝗮𝗿𝗮𝗻𝘁𝗼 𝗱𝗼𝗽𝗼 𝗹’𝗜𝗹𝘃𝗮.