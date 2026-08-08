sabato 8 Agosto 26
CP

Ex Ilva, Spiliopoulos: «Non è più il momento di decidere quale Ilva verrà dopo l’Ilva»

Primo Piano

Articoli Correlati

Taranto, fuochi d’artificio per strada: arrestato dopo i video sui social

CP -
Denunciato un 43enne presunto responsabile del reato di accensioni ed esplosioni pericolose Una batteria di fuochi d'artificio accesa in piena strada, tra auto in transito...
Read more

Ex Ilva, Casartigiani: «La fermata area a caldo non fermi Taranto. Ora misure straordinarie e una nuova politica industriale»

CP -
È il messaggio portato da Casartigiani al vertice sul futuro dell’ex Ilva, svoltosi presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy con...
Read more

Ex Ilva, Confartigianato: “I nuovi progetti richiederanno anni. Lavoriamo adesso”

CP -
Paolillo dopo il Tavolo al MIMIT: “Non possiamo vivere di cassa integrazione nell’attesa dei nuovi investimenti. Artigianato e piccola impresa possono essere da subito...
Read more

Iscriviti alla newsletter

Ricevi gli aggiornamenti e le ultime notizie.

L'informazione dei Popoli Mediterranei

CREDIT

NEWCOSMOPOLISMEDIA S.R.L.S.
Direttore Responsabile: Vincenzo Carriero

Registrazione:
Tribunale di Taranto n.4 del 02/04/2012.

CONTATTI

Direttore: Vincenzo Carriero: direttore@cosmopolismedia.it
Redazione: redazione@cosmopolismedia.it
Ufficio Commerciale: commerciale@cosmopolismedia.it
Ufficio Comunicamed: commerciale@comunicamed.it

© Copyright 2022 - CosmoPolisMedia | Made with ♡ by Mediabrand