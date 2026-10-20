Ex Ilva, Striano dopo l’udienza in Cassazione: “Sono ottimista”

La Corte si è riservata sui ricorsi contro il decreto della Corte d’Appello di Milano. Striano guarda con fiducia all’esito e avverte: “La battaglia più importante l’abbiamo già vinta con la manifestazione del 17”

La discussione è durata circa tre ore, un tempo che l’avvocato Maurizio Rizzo Striano definisce un “altro record in Cassazione civile”, giustificato, a suo giudizio, dalla rilevanza della vicenda. Al termine dell’udienza, la Corte di Cassazione si è riservata la decisione sui ricorsi relativi all’ex Ilva di Taranto e al decreto della Corte d’Appello di Milano.

A riferire gli sviluppi è lo stesso Striano, che in una nota torna anche sulla questione della mancata astensione del sostituto procuratore generale Birritteri, sollevata dalla difesa prima dell’udienza. “La nostra segnalazione al Procuratore generale circa l’opportunità di un’astensione del suo vice, Birritteri, dai rapporti alquanto dubbi con lo studio legale che rappresenta Ilva, non ha avuto esito alcuno”, afferma il legale, sottolineando che lo stesso magistrato ha poi svolto la requisitoria, chiedendo l’annullamento del decreto della Corte d’Appello di Milano.

Striano precisa che la mancata astensione non costituisce, sotto il profilo procedurale, un fatto insolito. “Il pm non può essere ricusato non essendo un giudice. Spetta solo a lui stesso e al suo capo valutare se sia opportuno astenersi oppure no e i due hanno ritenuto di non farlo”, osserva.

Il nodo centrale resta ora l’esito del giudizio. La riserva della Corte, spiega l’avvocato, significa che i giudici delibereranno la decisione, mentre per conoscerne ufficialmente il contenuto occorrerà attendere la pubblicazione della sentenza, dopo la redazione della motivazione da parte della relatrice. “Il tempo massimo per la pubblicazione previsto dalla legge è di 90 giorni. Tuttavia, l’urgenza impressa dal Primo presidente al procedimento induce a pensare che la pubblicazione avverrà prima”, afferma Striano.

Sono tre, secondo il legale, gli scenari possibili. Il primo è la cassazione senza rinvio, che comporterebbe l’annullamento del decreto impugnato e, nella sua lettura, un esito sfavorevole per la posizione sostenuta dai ricorrenti. Il secondo è la cassazione con rinvio: in questo caso, la Suprema Corte rileverebbe profili critici nella motivazione della Corte d’Appello e rimetterebbe la causa a un altro collegio d’appello, chiamato a riesaminare la vicenda sulla base delle indicazioni dei giudici di legittimità. Il terzo scenario è il rigetto dei ricorsi, con il conseguente consolidamento del decreto della Corte d’Appello.

È su questa eventualità che Striano richiama il tema dell’area a caldo dello stabilimento siderurgico. “In questo caso addio all’area a caldo a carbone”. Il legale non nasconde il proprio ottimismo. “Io sono ottimista ed escludo la prima ipotesi. Finora non ho mai sbagliato pronostici, spero che avvenga anche questa volta”.

Al di là dell’esito giudiziario, Striano sposta poi l’attenzione sulla mobilitazione del 17, indicandola come un passaggio decisivo della vicenda. “La battaglia più importante l’abbiamo già vinta con la manifestazione del 17. Ora sta a tutti noi non disperdere quel patrimonio”, scrive nella nota. Il timore espresso dall’avvocato è che, qualunque sia la decisione della Cassazione, possano riemergere divisioni all’interno del fronte contrario alle strategie che contesta per il futuro dello stabilimento.

“Qualunque cosa decida la Cassazione, il fronte della morte cercherà di dividerci con le solite strategie. Dare spazio a qualche pifferaio, distribuire mancette a destra e manca, fare promesse che poi, passata la bufera, rimarranno sulla carta”, conclude Striano.

La decisione della Suprema Corte resta dunque il passaggio atteso per chiarire gli sviluppi giudiziari della vicenda. Fino alla pubblicazione della sentenza, gli scenari delineati dal legale restano ipotesi e valutazioni di parte.