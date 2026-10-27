Ex Ilva, taglio dei dirigenti: 40 posti a rischio

Acciaierie d’Italia avvia la procedura di licenziamento collettivo: 31 posizioni coinvolte a Taranto. Previsti anche percorsi di ricollocazione e incentivi all’esodo

Acciaierie d’Italia, attualmente in amministrazione straordinaria, ha avviato la procedura di licenziamento collettivo per 40 dirigenti su 51 con contratto a tempo indeterminato. Il provvedimento interessa una struttura dirigenziale composta complessivamente da 73 unità ed è stato comunicato dai commissari straordinari con una lettera del 23 ottobre indirizzata a Federmanager e alle rappresentanze sindacali.

La procedura, avviata sulla base della legge 223 del 1991, riguarda circa l’80% dei dirigenti a tempo indeterminato. Secondo la ripartizione indicata nella comunicazione aziendale, 31 posizioni fanno riferimento alla sede di Taranto, 16 a quella di Milano, due a Genova e altre due a Novi Ligure.

La revisione dell’organico non si fermerà, tuttavia, ai contratti a tempo indeterminato. I commissari hanno infatti annunciato un successivo adeguamento anche per i dirigenti assunti a tempo determinato, in linea con il nuovo modello organizzativo.

La sospensione dell’area a caldo alla base della riorganizzazione

La decisione si inserisce nel quadro determinato dallo stop alle attività produttive dell’area a caldo dello stabilimento siderurgico di Taranto. La Corte d’Appello di Milano, con un provvedimento del 27 luglio, ha disposto la sospensione delle attività entro il 25 ottobre, decisione la cui esecutività è stata confermata a settembre.

Le conseguenze hanno riguardato anche la gestione del ciclo produttivo, con la revoca degli ordini per l’approvvigionamento delle materie prime e la dismissione del ciclo integrale. La riduzione delle attività ha quindi reso necessaria, secondo quanto sostenuto dai commissari, una revisione dell’assetto organizzativo, con l’obiettivo di contenere i costi e garantire la sostenibilità economica dell’amministrazione straordinaria.

Tra le posizioni considerate in esubero figurano quelle legate al coordinamento tecnico e operativo dell’area a caldo, insieme a incarichi di comando e funzioni di staff non più ritenuti indispensabili nel nuovo assetto aziendale.

Confronto sindacale e possibili incentivi all’esodo

I licenziamenti non saranno immediati: le comunicazioni individuali potranno essere avviate al termine della procedura sindacale, entro un massimo di 120 giorni dalla sua conclusione, fatta salva la possibilità di raggiungere accordi differenti.

L’azienda ha manifestato la disponibilità a esaminare possibili strumenti per accompagnare il personale coinvolto nella riorganizzazione. Tra le ipotesi indicate figurano percorsi di ricollocazione professionale, misure di sostegno economico e incentivi all’esodo. Le eventuali soluzioni dovranno essere valutate nell’ambito del confronto con le rappresentanze sindacali. (Fonte Sole 24Ore)