Ex Ilva, tensione tra Governo e sindacati

Uilm: “Tavolo permamente? Non siamo falegnameria, vogliamo soluzioni”

C’è un clima di “grande tensione tra governo e sindacati” nel corso dell’incontro a Palazzo Chigi riguardo la situazione dell’ex Ilva . La riunione al momento è stata sospesa. Lo rendono noto fonti sindacali.

Uilm aggiunge: “Da questo incontro ci aspettiamo le risposte relative a un piano straordinario da un punto di vista occupazionale, salariale e sociale e il blocco dei licenziamenti. Non e’ il momento di prendere altro tempo, serve tutelare il destino dei lavoratori’. Lo ha dichiarato il segretario generale della Uilm, Davide Sperti, prima dell’incontro a Palazzo Chigi con l’esecutivo sull’ex Ilva di Taranto”. Rispetto alla proposta del Governo di un tavolo permanente per Taranto sul modello di quello istituito per la Terra dei Fuochi, Sperti ha replicato che ‘puo’ essere un tavolo per trovare soluzioni ma non siamo una falegnameria, vogliamo soluzioni’.

Infine sulla procedura di vendita, il sindacalista ha ribadito la richiesta di “una presenza pubblica nella proprietà” unica garanzia per il futuro dei lavoratori. (Fonte Borsa Italiana)