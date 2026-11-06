Ex Ilva, tra cassa integrazione e vendita: il futuro di Taranto resta in bilico

Fino a 8.622 lavoratori potrebbero essere coinvolti dagli ammortizzatori sociali. Attesa per le offerte vincolanti dell’8 novembre, mentre sindacati e opposizioni chiedono garanzie su occupazione e decarbonizzazione

Con il progressivo arresto degli impianti dell’area a caldo, l’ex Ilva si trova ad affrontare anche il problema degli ammortizzatori sociali. Al ministero del Lavoro è al vaglio la richiesta di Acciaierie d’Italia per il ricorso alla cassa integrazione, una misura che potrebbe interessare fino a 8.622 dipendenti, quasi il doppio rispetto ai 4.450 attualmente coinvolti. Parallelamente prosegue il confronto sul futuro proprietario dello stabilimento. L’8 novembre rappresenta una data cruciale per la presentazione delle offerte vincolanti. Tra i potenziali acquirenti figurano il gruppo indiano Jindal e la statunitense Flacks, mentre non è ancora chiaro se prenderà forma un progetto industriale italiano sostenuto da Federacciai.

Le organizzazioni sindacali, intanto, insistono sulla necessità di garantire protezioni economiche e occupazionali ai lavoratori. USB propone l’introduzione di un reddito di transizione, capace di assicurare continuità salariale e contributiva nella fase di riconversione. UGL, invece, sollecita strumenti di sostegno al reddito più incisivi e misure specifiche per le aziende dell’indotto. A rendere ancora più complesso lo scenario è la questione della decarbonizzazione. Il Partito democratico contesta all’esecutivo il taglio, dalla legge di Bilancio, di oltre 720 milioni di euro inizialmente previsti per la trasformazione green della siderurgia, chiedendo spiegazioni sulla scelta.

Il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, conferma l’intenzione di estendere anche a Taranto l’impiego delle tecnologie a basso impatto ambientale. Un obiettivo che, tuttavia, deve fare i conti con le difficoltà emerse dopo il provvedimento della magistratura che ha disposto lo stop agli altiforni. (Fonte Rai News)