Ex Ilva, Ue: “No aiuti su energia a imprese in difficoltà”

La Corte di Giustizia: “L’amministrazione straordinaria può escluderla da benefici, la verifica spetta al giudice”

Un’impresa in difficoltà non può beneficiare delle agevolazioni previste per le aziende a forte consumo di elettricità o gas.

Lo ha stabilito la Corte di giustizia dell’Ue nelle cause relative ad Acciaierie d’Italia, l’ex Ilva.

Nel 2024 le autorità italiane avevano respinto le domande del gruppo siderurgico per l’accesso ai benefici nel 2025, richiamando l’amministrazione straordinaria e lo stato di insolvenza. Per la Corte, una procedura concorsuale subordinata all’accertamento dell’insolvenza rende l’impresa ‘in difficoltà’ ai sensi delle norme sugli aiuti di Stato. Spetta al giudice italiano verificare il presupposto e decidere. ( Ansa)