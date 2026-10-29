Ex Ilva, UGL chiede un tavolo di crisi straordinario: “Subito garanzie per lavoratori e indotto”

I sindacati sollecitano l’attuazione degli impegni assunti a Palazzo Chigi il 27 ottobre: decarbonizzazione, continuità produttiva, sostegno al reddito e tutela dell’occupazione

Le segreterie provinciali di UGL Metalmeccanici e UGL Chimici di Taranto chiedono la convocazione urgente di un tavolo istituzionale con tutte le rappresentanze locali, regionali e nazionali, alla luce della sentenza della Cassazione che ha confermato il provvedimento di fermata dell’area a caldo dell’ex Ilva.

In una nota indirizzata alle istituzioni, i segretari provinciali Alessandro Dipino e Alessandro Calabrese sollecitano un confronto straordinario per tradurre in misure concrete gli impegni assunti dal Governo nell’accordo del 27 ottobre scorso a Palazzo Chigi.

Tra le priorità indicate figurano la definizione di una strategia vincolante per la riconversione industriale e la decarbonizzazione, con un cronoprogramma certo e risorse definite, e la garanzia della continuità produttiva negli stabilimenti del gruppo, da Taranto a Genova, Novi Ligure e Racconigi. I sindacati chiedono inoltre trasparenza sui progetti di reindustrializzazione già avviati, sulle iniziative legate alla Zes e sul lavoro del tavolo istituito presso il Mimit.

Sul fronte occupazionale, UGL sollecita interventi per favorire le uscite volontarie e anticipate, con particolare attenzione al riconoscimento del lavoro usurante e dell’esposizione all’amianto. Al tempo stesso, ritiene necessario rafforzare le misure di sostegno al reddito e predisporre strumenti normativi per scongiurare i licenziamenti collettivi e favorire la ricollocazione dei lavoratori.

Un capitolo specifico riguarda l’indotto, per il quale viene chiesta l’attivazione di misure straordinarie a sostegno delle imprese e procedure certe e tempestive per il pagamento dei crediti maturati nei confronti di Acciaierie d’Italia in amministrazione straordinaria. I sindacati chiedono che le tutele previste dal decreto-legge n. 185 del 2026 siano estese in modo esplicito anche ai lavoratori delle aziende dell’indotto.

La tutela della salute pubblica e il risanamento ambientale rappresentano, secondo le organizzazioni sindacali, condizioni imprescindibili per qualsiasi prospettiva produttiva. L’obiettivo è coniugare la sicurezza dei cittadini con la salvaguardia dell’occupazione, attraverso una riconversione industriale sostenibile e un ruolo attivo dello Stato.

UGL sollecita infine il rispetto dell’impegno a riconvocare il tavolo ex Ilva entro la metà di novembre, chiedendo alle istituzioni un riscontro tempestivo e l’avvio di un percorso condiviso per affrontare la crisi industriale e occupazionale.