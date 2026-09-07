Ex Ilva, Uilm: “Salute, ambiente e lavoro: dal governo servono risposte”

“Palazzo Chigi non può venirci a dire che dipende sempre da altri. È uno scarica barile continuo che va a pesare sui lavoratori. È l’Esecutivo che ci deve dire cosa vuole fare”

Al tavolo di domani a Palazzo Chigi riguardo l’ex Ilva “noi vogliamo capire le intenzioni del governo per mettere insieme salute, ambiente e lavoro. Un aggiornamento non può essere sufficiente”. Lo ha detto il segretario generale della Uilm, Davide Sperti, all’ANSA, sottolineando come ormai “i tempi siano incompatibili con qualsiasi slittamento”.

Parlando invece dell’udienza del 9 settembre per esaminare l’istanza di sospensiva al decreto della Corte d’Appello di Milano, che fissa lo stop dell’area a caldo entro la fine di ottobre, Sperti ha detto che “Palazzo Chigi non può venirci a dire che dipende sempre da altri. È uno scarica barile continuo che va a pesare sui lavoratori. È il governo che ci deve dire cosa vuole fare”.

Il segretario ha poi ricordato il documento unitario “Piano Straordinario Nazionale di messa in sicurezza e rilancio dell’ex Ilva”, presentato insieme alle altre sigle sindacali.

“Le dichiarazioni del ministro Adolfo Urso cambiano dalla mattina alla sera – ha proseguito Sperti -, ma noi siamo rimasti che ci sarebbe stata un verifica a settembre, a fronte del piano che abbiamo ripresentato”. (ANSA).