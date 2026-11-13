Ex Ilva, Uliano (Fim Cisl): “Servono continuità produttiva e tutele per i lavoratori”

Il segretario generale nazionale Fim Cisl richiama il Governo alle proprie responsabilità: “Il fallimento del rilancio sarebbe una sconfitta per l’intero Paese”. Al centro gli investimenti per l’acciaio green, i forni elettrici e la tecnologia DRI

Nel primo semestre del 2026 il prodotto interno lordo in Puglia è aumentato dell’1% rispetto allo stesso periodo del 2025, un dato in linea con quello dell’Italia e del Mezzogiorno (0,9 e 1,0 per cento, rispettivamente) e superiore a quanto stimato per la media dello scorso anno. Il dato è stato diffuso dalla Banca d’Italia, sede di Bari, in occasione della presentazione del rapporto ‘L’Economia della Puglia – Aggiornamento congiunturale’.

Servono risorse e investimenti per avviare anche in Italia la produzione di acciaio verde e assicurare una prospettiva industriale. Senza una produzione nazionale di acciaio, il nostro Paese rischia di pagare un prezzo altissimo e di compromettere la competitività dell’intero sistema industriale”. Lo ha detto Ferdinando Uliano, segretario generale nazionale Fim Cisl, intervenuto a Bari a margine del Consiglio generale della Fim Cisl Bari. “Non ci rassegniamo all’idea che l’Italia debba rinunciare a un comparto fondamentale per il proprio sistema industriale. Siamo impegnati, insieme alle altre organizzazioni sindacali, – ha aggiunto – affinché le proposte presentate possano trovare attuazione, con un ruolo importante e responsabile da parte dello Stato. La posizione della Fim Cisl punta ad accelerare il percorso verso la produzione di acciaio attraverso i forni elettrici e la tecnologia Dri, così come le attività delle aree a freddo, con l’obiettivo di ridurre l’impatto della cassa integrazione sui lavoratori”. (Fonte Ansa Puglia)