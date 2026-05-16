Ex Ilva, Unione Marittimi: “Navi verso la demolizione. A rischio 240 posti”

Bellomo: “Flotta lasciata senza futuro”

“Da tempo avevamo espresso forti timori sul futuro di queste imbarcazioni e dei lavoratori coinvolti, chiedendo chiarimenti che non sono mai arrivati”. Lo afferma l’associazione Unione Marittimi, intervenendo sulla situazione delle navi ex Ilva , oggi ferme da circa due anni e sempre più vicine, secondo i lavoratori, a una possibile demolizione.

“La nostra associazione – è detto nella nota – si è opposta fermamente alla messa in disarmo delle navi Corona Boreale e Corona Australe, affrontando anche un duro confronto con le Autorità Marittime locali per salvaguardare i posti di lavoro, convinti che il disarmo avrebbe rappresentato il preludio alla dismissione dell’intera flotta ex Ilva . Oggi quei timori rischiano di trasformarsi in realtà: se le navi verranno demolite, circa 240 marittimi perderanno il proprio impiego”.

Il presidente Vincenzo Bellomo e il legale Fabio Altese riferiscono di aver segnalato ai commissari straordinari e ai Ministeri competenti il grave degrado dei mezzi fermi in banchina. Bellomo attacca poi l’azione delle altre sigle sindacali. “Ci chiediamo dove fossero i sindacati – osserva – quando vennero avviate le procedure di messa in disarmo delle navi Corona Boreale e Corona Australe” e dove “fossero quando, per decenni, i marittimi venivano imbarcati sui galleggianti senza alcun contratto di arruolamento e senza il corretto riconoscimento contributivo”. Per l’associazione servono “risposte chiare e un piano per salvaguardare occupazione e professionalità”. (ANSA).