Ex Ilva, Urso: “A Taranto la sfida dell’acciaio green dopo lo stop agli altiforni”

Il ministro guarda alla riconversione tecnologica dello stabilimento siderurgico: “Dobbiamo lavorare sulle prospettive delle tecnologie green, già realtà negli altri impianti italiani”

Sul futuro dell’ex Ilva ‘lavoriamo tutti insieme, c’e’ un tavolo a Palazzo Chigi che si riunisce periodicamente ormai da quasi tre anni. E’ una battaglia difficile, la magistratura ha deciso di chiudere gli altiforni’, dunque ‘dobbiamo lavorare sulle prospettive delle tecnologie green, che peraltro sono gia’ realizzate in tutti gli altri stabilimenti siderurgici italiani’. Lo ha detto il ministro delle Imprese, Adolfo Urso, intervenendo a SkyTg24 Economia.

‘La produzione di acciaio – ha aggiunto – in Italia e’ aumentata nel 2025 malgrado la crisi dell’Ilva, ed e’ aumentata anche nel 2026. Produciamo piu’ acciaio, tutto green perche’ negli altri stabilimenti siamo gia’ avanti. Ed e’ quello che va doverosamente fatto anche a Taranto’. (Fonte Borsa Italiana)