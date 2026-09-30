Ex Ilva, Urso: “Decreto pronto, ma aspettiamo Corte d’Appello e Cassazione”

Lo ha detto il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso a margine del Forum del Largo Consumo

“Il decreto (riguardo l’ex Ilva ndr.) è pronto. Dobbiamo aspettare, come tutti, e leggere la sentenza della Corte d’Appello quando sarà emessa e dobbiamo aspettare comunque la riunione della Cassazione”. Lo ha detto il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso a margine del Forum del Largo Consumo.

“Nessuna impresa, ma nessuno Stato, può agire a fronte di un contesto determinato da altri senza sapere quale sarà – ha precisato -. Per il momento siamo in un labirinto giudiziario in cui è stata spenta anche la luce”. (Fonte Ansa Puglia)