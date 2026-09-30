mercoledì 30 Settembre 26
CP

Ex Ilva, Urso: “Decreto pronto, ma aspettiamo Corte d’Appello e Cassazione”

Primo Piano

Articoli Correlati

Riforme, Bitetti è favorevole al divieto del burqa e al tetto per gli studenti stranieri

CP -
Il primo cittadino ha affrontato l’argomento durante la presentazione del libro “Manifesto per l’Occidente. I valori universali della nostra cultura” Il sindaco di Taranto Piero...
Read more

Ex Ilva: Corte d’appello si riserva su stop sospensione area a caldo

CP -
La nuova richiesta di sospensiva è stata presentata da Acciaierie d’Italia e Ilva in amministrazione straordinaria. La scadenza del provvedimento è fissata a fine...
Read more

Taranto, il Comune conferma il no al rigassificatore

CP -
L’assessore all’ambiente Fulvia Gravame: “La nostra posizione resta quella già espressa. Continueremo a seguire con attenzione l’iter autorizzativo nell’interesse della salute e della tutela...
Read more

Iscriviti alla newsletter

Ricevi gli aggiornamenti e le ultime notizie.

L'informazione dei Popoli Mediterranei

CREDIT

NEWCOSMOPOLISMEDIA S.R.L.S.
Direttore Responsabile: Vincenzo Carriero

Registrazione:
Tribunale di Taranto n.4 del 02/04/2012.

CONTATTI

Direttore: Vincenzo Carriero: direttore@cosmopolismedia.it
Redazione: redazione@cosmopolismedia.it
Ufficio Commerciale: commerciale@cosmopolismedia.it
Ufficio Comunicamed: commerciale@comunicamed.it

© Copyright 2022 - CosmoPolisMedia | Made with ♡ by Mediabrand