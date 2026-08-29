Ex Ilva, Urso: “I tempi di chiusura degli altoforni e degli impianti sono entro il 28 ottobre”

Ieri sera il ministro delle Imprese e del Made in Italy era alla kermesse La Piazza di Affaritaliani.it, a Ceglie Messapica, in videocollegamento

“I tempi di chiusura degli altoforni e degli impianti a essi collegati sono dettati dalla decisione della Corte d’Appello, che dice che entro 90 giorni, entro il 28 ottobre, quegli impianti devono chiudere: è vero che i commissari hanno fatto ricorso in Cassazione, ma i tempi sono piuttosto lunghi e quindi gli impianti vanno chiusi comunque” Lo ha detto ieri sera il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso alla kermesse La Piazza di Affaritaliani.it, a Ceglie Messapica, in videocollegamento: “Ci sono due offerte vincolanti, una delle quali con la proposta aggiornata alla luce della decisione della Corte d’Appello, e due manifestazioni d’interesse, che possono trasformarsi in offerta vincolante nei tempi prefissati dai commissari – prosegue Urso, – Questo servirà a realizzare il processo di decarbonizzazione e salvaguardare la produzione degli impianti a valle”. A detta del ministro le altre proposte sarebbero quella del fondo Flacks e quella dei cechi di Ce Industries.

“Le imprese siderurgiche italiane hanno aumentato la produzione, i dati di giugno ci dicono che su base annuale è cresciuta del 6,1% malgrado Taranto: il resto degli impianti sono già tutti a forno elettrico; inoltre siamo tra i leader in Europa nella produzione di acciaio green”, ha aggiunto Urso e prosegue: £È verosimile che la produzione siderurgica italiana continui a crescere, anche grazie agli accordi sottoscritti a Terni e Piombino: la sfida vera è risolvere il problema di Taranto”. (Fonte Sole 24 Ore)