Ex Ilva, Urso: “Scongiurare i licenziamenti. Serve un clima di condivisione”

“Evitare che i lavoratori dell’indotto siano le prime vittime della crisi”. Martedì il confronto a Palazzo Chigi con sindacati, enti locali e imprese per limitare l’impatto sociale e produttivo

“Dobbiamo assolutamente scongiurare l’annuncio di licenziamenti collettivi”, bisogna “evitare che una decisione che ha innescato quella che molti hanno definito la bomba sociale e produttiva abbia come prime vittime i lavoratori dell’indotto”. Lo ha affermato il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, a margine dell’incontro con il sindaco e l’amministrazione comunale di Gioia del Colle e le organizzazioni sindacali e i lavoratori di Ac Boilers.

“Il Governo – ha ricordato Urso – ha convocato una serie di riunioni a Palazzo Chigi che si svolgeranno martedi’ prossimo”. Oltre che con i sindacati il Governo dovra’ confrontarsi “con gli enti locali perche’ dobbiamo lavorare insieme oggi piu’ che mai, con Comuni e Regioni. E poi ovviamente anche con le imprese, a cominciare dalle imprese dell’indotto e della filiera della manifattura italiana che poi si rifornisce dei prodotti di Taranto. Se riusciamo a creare, me lo auguro sin da martedi’, un clima di condivisione, riusciremo a limitare l’impatto sociale e produttivo e a delineare anche un progetto di rilancio nell’augurio che la gara internazionale che e’ in corso abbia un riscontro positivo”. (Radiocor)