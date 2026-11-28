Il 24 novembre scorso sono stati posti dei campionatori per fibre disperse a distanza e sono stati fatti prelievi in zone comunque lontane. Un episodio diverso si è verificato solo il giorno dopo quando, ancora una volta dopo, la denuncia dell’Usb

Dopo ripetute segnalazioni con richiesta di attenzione nella zona dei forni da parte dell’ Usb, lo Spesal con Arpa è entrato in azienda per effettuare dei campionamenti, ma dal momento che l’area è interdetta per la caduta di qualche mese fa di un “cappellone”, non vi ha fatto accesso. Il 24 novembre scorso sono stati posti dei campionatori per fibre disperse a distanza e sono stati fatti prelievi in zone comunque lontane. Un episodio diverso si è verificato solo il giorno dopo quando, ancora una volta dopo una denuncia dell’Usb, lo Spesal è entrato nello stabilimento con due ispettori ai quali il responsabile di area ha concesso di passare, ritenendo la zona sicura.

A questo punto, è stato necessario per USB chiedere chiarimenti ad Arpa e Spesal, in quanto è inammissibile che la decisione di inibire l’accesso a quello spazio sia a discrezione del capo-area: “Abbiamo il serio dubbio che l’amianto nei forni non sia isolato, e che quindi rappresenti una importante fonte di pericolo per la salute dei lavoratori che, nonostante gli impianti fermi, sono presenti: lavoratori dell’appalto e dei presidi. Va detto che, prima del blocco della produzione e dell’interdizione dei luoghi, quella zona era assiduamente frequentata da lavoratori. Dunque, anche e soprattutto per questo motivo, è essenziale comprendere se tutti coloro che hanno operato lì, sono da considerarsi esposti al rischio di ammalarsi” dichiara il sindacato.

Quest’ultimo ritiene, dunque, che sia doveroso un tempestivo e serio intervento nei luoghi in cui si ha certezza della presenza della fibra censita dal 2017. Nonostante ciò, per via della comprovata carenza di manutenzione, si è lontani dall’avere certezza che la fibra di amianto sia entro-contenuta:”La messa in sicurezza è assolutamente necessaria non solo per il passato e per la fase attuale, ma anche in vista della ripartenza dell’area a freddo” conclude USB.