Ex Ilva, Volpe: “La salute di Taranto non può aspettare”

Volpe giudica insufficiente l’intesa del 15 ottobre e chiede assunzioni straordinarie, più risorse per il sistema sanitario, screening oncologici e bonifiche ambientali

L’intesa raggiunta il 15 ottobre 2026 tra le rappresentanze istituzionali e politiche del territorio e le organizzazioni sindacali sulla vertenza ex Ilva non basta a garantire la tutela della salute dei cittadini di Taranto. A sostenerlo è Pierpaolo Volpe, presidente dell’Ordine delle Professioni Infermieristiche di Taranto, che chiede al Governo e alla Regione Puglia interventi straordinari per affrontare le criticità sanitarie del territorio ionico.

“La salute dei cittadini di Taranto non può essere subordinata a logiche di compatibilità economica né può essere relegata a un capitolo secondario della vertenza industriale”, afferma Volpe, secondo cui la tutela della salute pubblica deve rappresentare una priorità in ogni decisione sul futuro dello stabilimento e dell’area tarantina.

La prima richiesta riguarda una legge speciale per Taranto che consenta di superare i vincoli assunzionali e i tetti di spesa per il personale sanitario, prevedendo risorse aggiuntive e nuove assunzioni nelle strutture del territorio. Per Volpe, senza un rafforzamento degli organici non è possibile garantire prevenzione, diagnosi tempestive e cure adeguate. Una necessità che si scontra con le difficoltà finanziarie e amministrative della sanità pugliese, sottoposta al regime del Piano operativo e al controllo dei Ministeri competenti, in un quadro segnato da un significativo disavanzo sanitario.

Da qui la richiesta di un intervento straordinario del Governo, capace di superare gli ostacoli che limitano le assunzioni e di assicurare al sistema sanitario ionico le risorse umane necessarie. “Non si può chiedere al sistema sanitario di affrontare un’emergenza che si protrae da decenni lasciandolo privo degli strumenti necessari.” – Sottolinea il presidente dell’OPI – Taranto ha bisogno di un intervento normativo specifico, di risorse aggiuntive e di un piano straordinario di assunzioni. Non bastano gli impegni generici: servono decisioni, finanziamenti e tempi certi”.

Un altro nodo riguarda il riparto del Fondo sanitario nazionale. Secondo Volpe, i criteri di finanziamento devono tenere maggiormente conto delle specificità epidemiologiche, ambientali e assistenziali dei territori più esposti, riconoscendo a Taranto risorse proporzionate ai bisogni di salute della popolazione. “Il finanziamento della sanità non può basarsi esclusivamente su criteri generali che rischiano di non cogliere le condizioni eccezionali di territori come il nostro”, osserva. L’obiettivo, aggiunge, è sostenere i servizi sanitari e garantire ai cittadini pari opportunità di accesso alle cure.

Il presidente dell’OPI richiama inoltre l’attenzione sugli effetti delle esposizioni pregresse agli agenti cancerogeni. La riduzione delle emissioni in una determinata fase, evidenzia, non equivale a una scomparsa immediata dei rischi sanitari legati alle esposizioni accumulate negli anni. “Il danno prodotto non si esaurisce con la diminuzione delle emissioni. Molte patologie oncologiche possono manifestarsi anche a distanza di anni dall’esposizione ai cancerogeni”, afferma Volpe.

Per questo chiede un programma straordinario di screening oncologici, il rafforzamento della sorveglianza epidemiologica, percorsi di diagnosi precoce e bonifiche ambientali immediate e verificabili. L’attenzione, sottolinea, deve riguardare non soltanto le emissioni attuali, ma anche le possibili conseguenze delle esposizioni passate.

La tutela sanitaria, nella posizione espressa da Volpe, deve procedere insieme alla salvaguardia dell’occupazione e alla costruzione di una prospettiva industriale sostenibile. Il diritto al lavoro e quello alla salute, sostiene, non devono essere messi in contrapposizione, ma garantiti attraverso scelte responsabili e interventi strutturali.

Resta aperta anche la questione del riequilibrio delle risorse sanitarie all’interno della Puglia. Secondo il presidente dell’OPI, il territorio tarantino ha accumulato negli anni carenze di personale e servizi rispetto ad altre province, senza un recupero adeguato. “La Regione Puglia deve assumersi le proprie responsabilità e riconoscere che Taranto necessita di un riequilibrio concreto”, dichiara Volpe, chiedendo un piano straordinario in grado di colmare le carenze e garantire un’assistenza proporzionata ai bisogni della popolazione.

La conclusione del presidente dell’Ordine delle Professioni Infermieristiche è netta: l’intesa del 15 ottobre non può considerarsi sufficiente senza misure operative e impegni verificabili sul fronte sanitario. Le richieste comprendono una legge speciale per Taranto, deroghe ai vincoli di spesa e assunzionali per il personale sanitario, nuove assunzioni, una revisione dei criteri di riparto del Fondo sanitario nazionale, screening oncologici su larga scala e bonifiche ambientali.

“La vertenza ex Ilva non può chiudersi con un accordo che non garantisca risposte concrete sul versante sanitario”, conclude Volpe. “Taranto non chiede privilegi, ma giustizia, prevenzione, cure adeguate e il riconoscimento di un bisogno di salute che non può più essere ignorato. Il Governo e la Regione Puglia hanno il dovere di intervenire con atti concreti e risorse certe. La salute viene prima di ogni altra considerazione e, sulla salute dei cittadini, non si può derogare”.