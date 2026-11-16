Ex Monopoli di via Polibio, Confartigianato: “Taranto non può diventare una città di soli supermercati”

L’associazione datoriale apprende dalla stampa che gli ex Monopoli di Stato di via Polibio saranno demoliti per realizzare un supermercato con parcheggio interno. Da qui la richiesta al Comune di chiarire quali progetti siano stati presentati, da chi, con quali superfici di vendita e a che punto siano i relativi procedimenti

La questione, secondo Confartigianato Taranto, è più ampia e riguarda il modello di città che si intende costruire. A Taranto, sottolinea l’associazione, si predica bene e troppo spesso si razzola male. Da trent’anni, mentre la grande distribuzione avanza, l’economia di vicinato incassa schiaffoni e delusioni. Si promettono rigenerazione, parcheggi e una viabilità migliore, ma le amministrazioni cambiano, i problemi restano e le saracinesche si abbassano. Intanto nuove medie strutture e grandi insegne sorgono nei quartieri, spesso anche a poca distanza l’una dall’altra.

La grande distribuzione concentra prodotti di decine di settori sotto lo stesso tetto. I reparti di pane, dolci, gastronomia, ortofrutta, carne e pesce competono con panifici, pasticcerie, gastronomie, fruttivendoli, macellerie e pescherie. Abbigliamento, calzature, biancheria, casalinghi, ferramenta, bricolage, elettrodomestici, prodotti per la persona e per gli animali incidono sull’attività dei negozi specializzati. Anche i servizi artigiani risentono dei clienti attirati altrove. Dimensioni, prezzi, assortimenti e forza finanziaria rendono la sfida impari.

Confartigianato precisa che non si tratta di dichiarare guerra alla grande distribuzione: la libertà d’impresa e di scelta va rispettata. Tuttavia, le piccole attività non possono essere lasciate sole. L’obiettivo dell’associazione è una Taranto che torni a pullulare di negozi, botteghe, laboratori e servizi sotto casa. Strade dove acquistare significhi anche incontrarsi, fermarsi pochi minuti e parcheggiare.

Se davanti alle botteghe la sosta breve è impossibile e nei supermercati è comoda, il cliente sarà inevitabilmente spinto verso questi ultimi. Non basta, dunque, invitare i cittadini a comprare sotto casa: bisogna renderlo possibile.

Commercio e artigianato condividono strade e clienti. Quando chiude un negozio, ne soffrono anche le botteghe vicine; quando si spengono le luci, il quartiere perde lavoro e relazioni. Confartigianato assicura di non volersi girare dall’altra parte.

Per questo il Documento Strategico del Commercio riguarda direttamente anche l’associazione. Serve a conoscere la rete commerciale, valutarne gli equilibri e prevedere misure per le aree impoverite. La normativa pugliese contempla sostegni anche per l’artigianato di servizio e quello storico e tradizionale.

Il vicinato arriva a 250 metri quadrati di superficie di vendita, mentre le medie strutture vanno da 251 a 2.500 metri quadrati. L’Indice di Equilibrio Commerciale confronta le superfici del vicinato con quelle delle medie e grandi strutture e orienta le valutazioni sui nuovi insediamenti.

Il Documento del 2024 riporta dati demografici del 2022. A quattro anni di distanza, tra una popolazione in diminuzione e numerose chiusure, Confartigianato si chiede se quella fotografia sia ancora attuale e a quando risalgano i dati relativi ai negozi.

L’associazione denuncia da anni, in solitaria, gravi incongruenze tra le tabelle e la realtà delle strade cittadine. Per questo chiede al Comune di rendere verificabili fonti, metodi e dati, attraverso riscontri strada per strada, per settore e superficie. Non si tratta di chiedere di essere creduti sulla parola, ma di ottenere una verifica.

Confartigianato apprezza l’impegno dell’Amministrazione a voler rivedere il Documento, ma evidenzia come la revisione generale, basata su un nuovo censimento, non risulti ancora concretamente avviata. Nel frattempo maturano decisioni su nuove strutture commerciali, con il rischio di aggiornare il Documento quando queste avranno già prodotto i propri effetti.

La prima decisione, secondo l’associazione, dovrebbe essere quella di finanziare subito una ricognizione attendibile, fissando compiti e scadenze pubbliche e coinvolgendo le associazioni.

Un ulteriore elemento di urgenza è rappresentato dalla BRT, che deve offrire una vera alternativa di mobilità senza compromettere la sosta breve, le operazioni di carico e scarico e l’accesso alle attività commerciali. Se davanti alle botteghe diventa difficile fermarsi, mentre molte grandi strutture dispongono di parcheggi dedicati, anche il centro rischia di diventare un’eterna periferia.

Confartigianato richiama inoltre la scelta compiuta anni fa per l’ex Upim, nei pressi di piazza Ramellini: una grande insegna è arrivata, ma non il rilancio economico diffuso che quella zona attendeva.

“Così come non vogliamo una città in cui la cassa integrazione sia l’unica prospettiva di lavoro, non vogliamo una città fatta soltanto di supermercati”, dichiara Fabio Paolillo, segretario generale provinciale di Confartigianato Taranto.

“Taranto chiede giustamente sostegno a Governo e Regione per le crisi industriali, ma la diversificazione economica dipende anche dalle scelte e dai compiti che siamo chiamati a compiere qui, sul nostro territorio. Le nostre imprese chiedono una svolta. Non è diversificazione se lasciamo spegnere le imprese che già creano lavoro. Artigiani ed esercenti meritano attenzione e dedizione: sono loro che tengono vive e illuminate le nostre strade. L’attuale Amministrazione può imprimere un cambio di passo, rimettendo l’economia di vicinato al centro delle scelte. Ma deve farlo adesso. Non chiediamo privilegi: chiediamo condizioni per lavorare, investire e crescere”.

Al sindaco, al vicesindaco, all’assessore competente e al Consiglio comunale, Confartigianato chiede di dare priorità alla revisione generale, accompagnandola con un programma effettivo e finanziato per il rilancio delle strade: sostegni alle attività esistenti, incentivi alle nuove aperture e soluzioni per la sosta breve, il carico e scarico e l’accessibilità.

Ogni domanda per nuove medie e grandi strutture dovrà essere esaminata con rigore, secondo la programmazione vigente e i requisiti urbanistici, commerciali e infrastrutturali. Il Comune dovrà inoltre rendere conoscibili, nel rispetto delle norme sulla trasparenza, lo stato e le caratteristiche dei procedimenti, a partire proprio da quello relativo a via Polibio.

Confartigianato non chiede blocchi indiscriminati, ma che lo sviluppo abbia una direzione.

I Giochi del Mediterraneo sono finiti da oltre due mesi e, a metà novembre, troppi nodi restano ancora aperti. L’associazione si dichiara pronta a collaborare, ma sottolinea che le imprese non possono aspettare.

Prima si conosce, poi si programma e infine si decide. Perché, conclude Confartigianato, una bottega che chiude oggi non riapre grazie a un Documento aggiornato domani.