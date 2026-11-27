Ferrarese rilancia il futuro della città oltre la storia industriale: “Servono una legge speciale e una visione condivisa per una nuova stagione di crescita e sviluppo”

Dopo l’esperienza dei Giochi del Mediterraneo, Taranto deve guardare al futuro e cogliere l’occasione per avviare una nuova stagione di crescita e sviluppo. Ne è convinto Massimo Ferrarese, commissario straordinario dei Giochi del Mediterraneo, che individua nella città ionica le potenzialità per costruire un nuovo modello economico, capace di andare oltre la sua storia industriale.

“Taranto, la città più penalizzata d’Europa, ha tutte le potenzialità per avviare una nuova stagione di crescita e sviluppo”, afferma Ferrarese, sottolineando la necessità di superare una visione legata esclusivamente al passato industriale. “Una città che vuole abbracciare il futuro non può essere condannata per sempre a vivere dentro la propria storia industriale. Essere stata la città dell’acciaio non significa doverlo essere per sempre, perché le città possono e devono cambiare, trasformare la propria economia e costruire un futuro diverso”, osserva.

Per il commissario straordinario, tuttavia, questa trasformazione richiede strumenti concreti e una visione condivisa. Da qui il richiamo alla necessità di una legge speciale per Taranto, accompagnata dalla volontà delle istituzioni e della politica di lavorare insieme, superando le appartenenze.

“Taranto può farlo, ma serve una legge speciale e la volontà di crederci, lavorando insieme, al di là delle differenze politiche e per una sfida che riguarda il futuro di tutti”, conclude Ferrarese.