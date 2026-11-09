Fim, Fiom e Uilm: “Subito un tavolo a Palazzo Chigi sulle offerte per l’ex Ilva”

“È necessario conoscere nel dettaglio i contenuti delle offerte pervenute: gli investimenti previsti, le prospettive produttive dei singoli stabilimenti, i tempi di attuazione e, soprattutto, le garanzie per tutti i lavoratori, compresi quelli dell’indotto”

“Rispetto a quanto emerso a mezzo stampa circa l’esito della gara per l’ex Ilva, la presentazione dell’offerta di Arvedi, oltre a quella di Jindal, è certamente una novità e rappresenta un passaggio importante, ma non consente, allo stato attuale, di esprimere alcuna valutazione sul futuro piano del gruppo siderurgico e le conseguenze sul piano strategico, produttivo e occupazionale.” Così in una nota Ferdinando Uliano, segretario generale Fim-Cisl, Samuele Lodi, segretario generale Fiom-Cgil, Davide Sperti, segretario generale Uilm-Uil.

“Per Fim, Fiom e Uilm è indispensabile che il Governo convochi quanto prima le organizzazioni sindacali a Palazzo Chigi, dando seguito all’impegno assunto e tenendo conto di quanto formalizzato nel verbale del 27 ottobre scorso. Quel verbale dovrà rappresentare la linea portante di qualsivoglia piano industriale.

È necessario conoscere nel dettaglio i contenuti delle offerte pervenute: gli investimenti previsti, le prospettive produttive dei singoli stabilimenti, i tempi di attuazione e, soprattutto, le garanzie per tutti i lavoratori, compresi quelli dell’indotto. – Sottolineano – Ribadiamo ancora una volta la centralità della credibilità e sostenibilità del progetto industriale, insieme alla salvaguardia occupazione.

Dopo anni di scelte sbagliate, impegni disattesi e continui rinvii, non sono accettabili soluzioni prive di certezze. Fim, Fiom e Uilm ribadiscono che qualsiasi soluzione dovrà prevedere un ruolo diretto dello Stato nella compagine societaria e un’assunzione di responsabilità nel garantire trasparenza sull’esito della procedura per aprire immediatamente un confronto vero. – Concludono Uliano, Lodi e Sperti – Il futuro dei lavoratori e di intere comunità non può essere affidato alle indiscrezioni di stampa né a decisioni assunte senza il coinvolgimento dei lavoratori e delle loro rappresentanze.”