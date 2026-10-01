Fim Fiom Uilm: richiesto il servizio di trasporto pubblico per il sito Leonardo Grottaglie

Le RSU chiedono all’ azienda di farsi carico, insieme alle istituzioni, di un’esigenza che riguarda direttamente i propri lavoratori

Pubblichiamo la nota per intero

“Nella giornata odierna si è tenuta, presso l’Assessorato ai Trasporti della Regione Puglia, un’audizione presieduta dalla dott.ssa Capone, nel corso della quale abbiamo rappresentato con forza la necessità di istituire un servizio di trasporto pubblico dedicato ai lavoratori del sito Leonardo di Grottaglie.

Abbiamo evidenziato la necessità di garantire collegamenti adeguati da e verso lo stabilimento, coinvolgendo in particolare i territori delle province di Taranto e Brindisi, dai quali quotidianamente si sposta una parte significativa dei lavoratori.



L’introduzione di un servizio di trasporto pubblico rappresenterebbe una risposta concreta a due esigenze ormai non più rinviabili: da un lato, il continuo aumento del costo dei carburanti, che incide pesantemente sulle spese sostenute ogni giorno dai lavoratori per raggiungere il luogo di lavoro; dall’altro, la necessità di garantire maggiore sicurezza negli spostamenti, anche alla luce degli episodi verificatisi negli ultimi tempi durante i tragitti casa-lavoro. Una necessità che diventa ancora più evidente considerando l’incremento dei rate produttivi registrato a partire dal mese di luglio e il conseguente incremento del terzo turno.

Abbiamo inoltre ribadito che, in questo percorso, è indispensabile il coinvolgimento attivo di Leonardo.

L’azienda deve farsi carico, insieme alle istituzioni, di un’esigenza che riguarda direttamente i propri lavoratori.

Leonardo deve contribuire ad accelerare il processo di introduzione del servizio, collaborando concretamente con la Regione Puglia nell’individuazione di tutte le soluzioni possibili e, una volta definite le modalità operative, valutando anche forme di partecipazione economica che possano contribuire a calmierare il costo del servizio per i lavoratori.



Riteniamo che azienda, Regione ed enti territoriali debbano lavorare insieme affinché il trasporto pubblico verso il sito di Grottaglie non rimanga soltanto un’ipotesi, ma diventi una soluzione concreta, strutturale e compatibile con gli orari di ingresso e uscita dello stabilimento.

Come riportato nel verbale che la Regione Puglia diramerà a breve, nel corso dell’audizione è stato assunto l’impegno di convocare una riunione tecnica con le Province di Taranto e Brindisi, con l’obiettivo di entrare nel merito delle effettive esigenze dei lavoratori e individuare, nel dettaglio, le tratte e le direttrici sulle quali poter attivare i collegamenti.

Continueremo a seguire con attenzione ogni passaggio, affinché agli impegni assunti seguano tempi certi e soluzioni concrete per i lavoratori del sito Leonardo di Grottaglie”.

