La Procura di Milano contesta ai fratelli irregolarità nella gestione delle forniture alimentari e presunti episodi di corruzione. Chiesta per la società la misura del divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione

Due distinti filoni d’indagine, ipotesi di corruzione e frode nelle pubbliche forniture, e una richiesta di misura cautelare che investe direttamente la società. È il quadro giudiziario delineato dalla Procura di Milano attorno alla Ladisa srl, azienda attiva nel settore della ristorazione collettiva e delle forniture alimentari.

Al centro delle indagini figurano Vito Ladisa e Sebastiano Ladisa, indicati dagli inquirenti come amministratori di fatto e comproprietari della società, entrambi indagati nell’ambito di uno dei procedimenti per frode nelle pubbliche forniture. Vito Ladisa risulta inoltre indagato per corruzione in relazione a un distinto episodio che riguarda la gestione del servizio mensa presso una struttura dell’Esercito.

Nel primo filone investigativo, la Procura milanese ipotizza che Vito Ladisa avrebbe corrotto un graduato aiutante dell’Esercito attraverso l’assunzione, presso la Ladisa srl, di persone a lui vicine.

Secondo la ricostruzione accusatoria, le assunzioni sarebbero state il corrispettivo di un comportamento omissivo da parte del militare, che avrebbe ritardato oppure omesso di segnalare disservizi e inadempienze riscontrati nell’esecuzione del contratto per la fornitura dei pasti presso la caserma Annibaldi di Milano. Un presunto accordo corruttivo, dunque, che avrebbe consentito alla società di beneficiare di una gestione meno rigorosa dei controlli sul servizio di ristorazione.

Un secondo filone d’indagine riguarda invece il contratto per il servizio mensa della Polizia di Stato. In questo caso, Vito e Sebastiano Ladisa sono indagati per frode nelle pubbliche forniture.

L’ipotesi della Procura riguarda il rispetto degli standard qualitativi previsti dal capitolato per la fornitura di olio extravergine d’oliva. Secondo gli inquirenti, sulle bottiglie contenenti olio di qualità inferiore sarebbero state apposte etichette riconducibili a un noto marchio produttore di olio di alta qualità, facendo così apparire il prodotto fornito conforme alle caratteristiche richieste dal contratto.

Una contestazione che, se confermata, investirebbe direttamente la correttezza dell’esecuzione delle forniture destinate a un’amministrazione pubblica e la corrispondenza tra quanto previsto dal capitolato e i prodotti effettivamente consegnati.

L’inchiesta non si limita alle posizioni personali degli indagati. Anche la Ladisa srl risulta coinvolta nel procedimento quale persona giuridica, ai sensi del decreto legislativo 231 del 2001, che disciplina la responsabilità amministrativa degli enti per determinati reati commessi nel loro interesse o a loro vantaggio.

La Procura di Milano ha chiesto al giudice per le indagini preliminari l’applicazione nei confronti della società della misura cautelare del divieto di contrarre con la pubblica amministrazione. Una richiesta che, qualora accolta, potrebbe avere conseguenze significative sull’attività dell’azienda, soprattutto considerando il ruolo delle commesse pubbliche nel settore della ristorazione collettiva.

Si tratta, allo stato, di ipotesi investigative e contestazioni accusatorie sottoposte alla valutazione dell’autorità giudiziaria. Spetterà agli ulteriori sviluppi dell’inchiesta e alle eventuali decisioni del giudice verificarne la consistenza, nel rispetto della presunzione di innocenza degli indagati e della società.