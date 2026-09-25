GAL Terre del Primitivo: da Manduria parte il tour “Radici di Futuro”

Dal 4 ottobre sarà possibile presentare le domande per accedere agli incentivi previsti dal primo bando

Prende ufficialmente il via la nuova programmazione del GAL Terre del Primitivo, con il lancio del primo bando, la cui finestra di partecipazione si aprirà il 4 Ottobre. Per accompagnare l’avvio della misura che vale 700 mila euro e assegna 20 mila euro alle start up e 30 mila euro sul 50% degli investimenti alle imprese già attive, il GAL – fanno sapere – ha organizzato un tour istituzionale e informativo che toccherà tutti gli 11 Comuni dell’areale di competenza.



Il ciclo di incontri, intitolato “Radici di Futuro – nuove imprese per le terre del primitivo”, prenderà il via lunedì 28 settembre alle ore 16:00 proprio a Manduria, presso la sede del GAL all’interno dell’ex Convento delle Servite. Gli appuntamenti – sottolineano -:saranno l’occasione per approfondire i destinatari, le azioni finanziabili, l’entità dei contributi concedibili e, non ultimo, per raccogliere manifestazioni di interesse al fine di offrire un supporto mirato e costante. A tal fine, sarà attivato uno sportello dedicato presso gli uffici del GAL, operativo nei consueti giorni e orari di apertura al pubblico.



“Ringrazio i Sindaci degli 11 Comuni del Gal –

dichiara il presidente del GAL Terre del Primitivo, Tullio Mancino – per l’entusiasmo e la disponibilità con cui hanno accolto il nostro invito. Con questo tour vogliamo ribadire con forza la volontà del GAL di essere concretamente presente sul territorio, vicini alle comunità, agli imprenditori e a chi ha un’idea da sviluppare.Consideriamo assolutamente strategica, ai fini della più ampia promozione delle misure, la collaborazione sinergica con la rete dei Comuni e con le organizzazioni datoriali.”



Il presidente Mancino – concludono nella nota – ha inoltre posto l’accento sulla centralità dell’accompagnamento tecnico: “È per noi fondamentale accogliere ogni richiesta di supporto, affiancando passo dopo passo gli interessati nella delicata fase di incubazione e di presentazione delle istanze. Solo così possiamo garantire l’alta qualità degli interventi e assicurare una ricaduta davvero efficace sul nostro territorio, misurabile in termini di nuove imprese e nuovi servizi di qualità”.

Gli unici comuni coinvolti sono: Manduria, Avetrana, Erchie, Fragagnano, Lizzano, Oria, Sava, Maruggio, San Marzano, Torricella, Torre Santa Susanna