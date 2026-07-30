giovedì 30 Luglio 26
CP

Gara verde pubblico, Di Bello chiede l’ accesso agli atti

Primo Piano

Articoli Correlati

Massafra, lanciata la nuova App del commercio

CP -
di Angelo Nasuto L’applicazione offre a cittadini e soprattutto a turisti una mappatura del Comune di Massafra, con l’indicazione dei principali punti di interesse...
Read more

I ministri a Taranto: nuovi fondi per la Puglia e la sfida del “dopo i giochi”

CP -
Si è tenuto oggi il sopralluogo dei ministri Abodi e Foti agli impianti sportivi, alla presenza di Raffaele Fitto, Massimo Ferrarese e Piero Bitetti Il...
Read more

Opi Taranto,Volpe: “Chi cura il Paese merita cure”

CP -
Il presidente: "É il momento della Sanità privata e delle RSA” Pubblichiamo la nota per intero L'Ordine delle Professioni Infermieristiche della Provincia di Taranto esprime...
Read more

Iscriviti alla newsletter

Ricevi gli aggiornamenti e le ultime notizie.

L'informazione dei Popoli Mediterranei

CREDIT

NEWCOSMOPOLISMEDIA S.R.L.S.
Direttore Responsabile: Vincenzo Carriero

Registrazione:
Tribunale di Taranto n.4 del 02/04/2012.

CONTATTI

Direttore: Vincenzo Carriero: direttore@cosmopolismedia.it
Redazione: redazione@cosmopolismedia.it
Ufficio Commerciale: commerciale@cosmopolismedia.it
Ufficio Comunicamed: commerciale@comunicamed.it

© Copyright 2022 - CosmoPolisMedia | Made with ♡ by Mediabrand