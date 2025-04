Ginosa, Asl Taranto: “Il Centro di salute mentale è sempre operativo”

“Seppure anche questo ambulatorio operi con un personale ridotto rispetto a quanto previsto dalla dotazione organica, il servizio di presa in carico e cura viene sempre garantito alla popolazione e così è avvenuto anche nei giorni passati”. Riportiamo integralmente la nota

“Presso la sede di Ginosa è attivo un ambulatorio del Centro Salute Mentale di Castellaneta che svolge sia attività sanitarie programmate sia prestazioni in accesso diretto (senza prenotazione) negli orari di apertura del servizio. L’ambulatorio di Ginosa fa parte del CSM Polo Occidentale, a cui afferiscono i Distretti Socio Sanitari 1 (Ginosa) e 2 (Massafra), e copre circa il 45% del territorio provinciale con una popolazione di circa 115mila adulti.

Seppure anche questo ambulatorio, al pari di molte strutture sanitarie in tutto il territorio nazionale, operi con un personale ridotto rispetto a quanto previsto dalla dotazione organica, il servizio di presa in carico e cura viene sempre garantito alla popolazione e così è avvenuto anche nei giorni passati. Il servizio, infatti, viene organizzato per rispettare gli appuntamenti programmati e fornire riscontri agli accessi immediati, con l’obiettivo primario di non interrompere prestazioni fondamentali per la popolazione.”