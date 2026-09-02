mercoledì 2 Settembre 26
CP

Giochi del Mediterraneo, cerimonia di chiusura: il piano trasporti Kyma

Primo Piano

Articoli Correlati

Taranto, tentata violenza su nave villaggio atleti: proseguono le indagini

CP -
Sono stati ascoltati i testimoni, al momento nessun provvedimento nei confronti del presunto responsabile Proseguono le indagini della polizia sul presunto tentativo di violenza sessuale...
Read more

Laterza, clown nella notte armato di machete

CP -
Si pensa ad un' arma giocattolo, quella impugnata da una figura "spaventosa", immortalata tra le vie del paese Uno scherzo, probabilmente una bufala? Il tentativo di ...
Read more

Ex Ilva, l’8 settembre nuovo vertice a Palazzo Chigi

CP -
Al tavolo si incontreranno una delegazione del Governo, le organizzazioni sindacali e i rappresentanti di Federmanager La vertenza dell’ex Ilva di Taranto torna al centro...
Read more

Iscriviti alla newsletter

Ricevi gli aggiornamenti e le ultime notizie.

L'informazione dei Popoli Mediterranei

CREDIT

NEWCOSMOPOLISMEDIA S.R.L.S.
Direttore Responsabile: Vincenzo Carriero

Registrazione:
Tribunale di Taranto n.4 del 02/04/2012.

CONTATTI

Direttore: Vincenzo Carriero: direttore@cosmopolismedia.it
Redazione: redazione@cosmopolismedia.it
Ufficio Commerciale: commerciale@cosmopolismedia.it
Ufficio Comunicamed: commerciale@comunicamed.it

© Copyright 2022 - CosmoPolisMedia | Made with ♡ by Mediabrand