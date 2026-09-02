Giochi del Mediterraneo, cerimonia di chiusura: il piano trasporti Kyma

In vista dell’ evento finale allo Stadio Iacovone, giovedì 3 settembre, è stato predisposto un piano straordinario potenziato per la mobilità urbana

Ecco le indicazioni

Al fine di garantire una corretta e sicura gestione dei flussi di spettatori, l’offerta di trasporto pubblico sarà significativamente potenziata attraverso l’attivazione di navette dirette e il rafforzamento delle principali linee urbane.

Per agevolare l’accesso alla struttura in base al biglietto acquistato, i servizi navetta faranno capo alle seguenti fermate:

Fermata 1 – Via Lago Maggiore (presso Salinella Mediterranean Urban Park): riservata agli spettatori muniti di biglietto per la Curva Sud e la Tribuna Ovest (lato sud).

Fermata 2 – Via Ancona (nei pressi del Burger King): riservata agli spettatori muniti di biglietto per la Curva Nord, la Tribuna Est e la Tribuna Ovest (lato nord).

L’accesso ai servizi navetta ed al trasporto potenziato è consentito previo possesso di regolare biglietto Park&Ride (secondo le normali condizioni) e/o titolo di viaggio.

PERCORSI PER LO STADIO “E. IACOVONE”:

Percorsi dai parcheggi di scambio per lo stadio Iacovone (per ingresso spettatori) A PARTIRE DALLE ORE 16:30 garantendo una frequenza continua in base all’afflusso degli spettatori fino al completo riempimento dell’impianto sportivo:

Park Ospedale San Cataldo – Via Pierri – Via Consiglio – Tangenziale Sud – Via Lago di Montepulciano – a sinistra Via Golfo di Taranto – a destra Via Lago di Garda – Via Lago Maggiore – inversione al rondò di Via Lago di Monticchio – VIA LAGO MAGGIORE (FERMATA 1: per curva sud/tribuna ovest-lato sud) – Complanare Via Ancona – VIA ANCONA (FERMATA 2: per curva nord – tribuna est – tribuna ovest/lato nord) – Park San Cataldo

Park Cimino – Via Speziale – Via Consiglio – Tangenziale Sud – Via Lago di Montepulciano – a sinistra Via Golfo di Taranto – a destra Via Lago di Garda – Via Lago Maggiore – inversione al rondò di Via Lago di Monticchio – VIA LAGO MAGGIORE (FERMATA 1: per curva sud/tribuna ovest-lato sud) – Complanare Via Ancona – VIA ANCONA (FERMATA 2: per curva nord – tribuna est – tribuna ovest/lato nord) – Park Cimino

Park Cruise SS.106 – Park Democrate – Ponte Punta Penna – Tangenziale Sud – Via Lago di Montepulciano – a sinistra Via Golfo di Taranto – a destra Via Lago di Garda – Via Lago Maggiore – inversione al rondò di Via Lago di Monticchio – VIA LAGO MAGGIORE (FERMATA 1: per curva sud/tribuna ovest-lato sud) – Complanare Via Ancona – VIA ANCONA (FERMATA 2: per curva nord – tribuna est – tribuna ovest/lato nord) – Park Democrate – Cruise Park SS.106

Park Bernardini – Via Scoglio del Tonno – Via Lago di Nemi – a sinistra per Via Lago di Garda – Via Lago Maggiore – inversione al rondò di Via Lago di Monticchio – VIA LAGO MAGGIORE (FERMATA 1: per curva sud/tribuna ovest-lato sud) – Complanare Via Ancona – VIA ANCONA (FERMATA 2: per curva nord – tribuna est – tribuna ovest/lato nord) – Park Bernardini

Linea da TALSANO: Capolinea PEZZAVILLA – Via C. Magno – Via Mediterraneo – Via Attanasio – VIA GUARINI (Fermata nell’area di parcheggio) – Via Mediterraneo – Viale Unità D’Italia – Via del Risorgimento – Via Scoglio del Tonno – Via Lago di Nemi – a sinistra per Via Lago di Garda – Via Lago Maggiore – inversione al rondò di Via Lago di Monticchio – VIA LAGO MAGGIORE (FERMATA 1: per curva sud/tribuna ovest-lato sud) – Complanare Via Ancona – VIA ANCONA (FERMATA 2: per curva nord – tribuna est – tribuna ovest/lato nord) – PEZZAVILLA

Potenziamento Linee 3 e 8: attivazione di servizi aggiuntivi di linea per garantire i collegamenti capillari con lo stadio.

Linea 3: Capolinea VIA ORSINI – Stazione FF.SS. – P.zza Castello – Via Oberdan – Via Dante – V.le Magna Grecia – C.so Italia – a sx per Via Lago di Garda – Via Lago Maggiore – inversione al rondò di Via Lago di Monticchio – VIA LAGO MAGGIORE (FERMATA 1: per curva sud/tribuna ovest-lato sud) – complanare Via Ancona – VIA ANCONA/ang. Via Maestri del Lavoro (FERMATA 2: per curva nord/tribuna est/tribuna ovest-lato nord) TABELLARE LINEA 3 – STADIO IACOVONE

Potenziamento Linea 8: corse integrative dedicate al collegamento con l’area centrale della città sulla direttrice dell’attuale linea 8.

Linea 8: VIA MARGHERITA/P.ZZA CARBONELLI – Via Anfiteatro – Via Giovinazzi – Via Principe Amedeo – Via Leonida – Via Japigia – C.so Italia – Via Liguria – V.le Magna Grecia – C.so Italia – a sx per Via Lago di Garda – Via Lago Maggiore – inversione al rondò di Via Lago di Monticchio – VIA LAGO MAGGIORE (FERMATA 1: per curva sud/tribuna ovest-lato sud) – complanare Via Ancona – VIA ANCONA/ang. Via Maestri del Lavoro (FERMATA 2: per curva nord/tribuna est/tribuna ovest-lato nord) TABELLARE LINEA 8 – STADIO IACOVONE

LE LINEE 3 – 8 EFFETTUERANNO TUTTE LE FERMATE DI LINEA PRESENTI SUL PERCORSO.

PERCORSI DALLO STADIO “E. IACOVONE”:

Percorsi di ritorno per parcheggi di scambio (uscita spettatori): a partire dalle ore 22:00 circa (e comunque al termine effettivo della manifestazione), le vetture saranno già posizionate per il deflusso e stazioneranno presso le Fermate 1 e 2 o in zona limitrofa.

– VIA LAGO MAGGIORE – Complanare Via Ancona – VIA ANCONA – Park Ospedale San Cataldo

– VIA LAGO MAGGIORE – Complanare Via Ancona – VIA ANCONA – Park Cimino

– VIA LAGO MAGGIORE – Complanare Via Ancona – VIA ANCONA – Park Democrate – Park Cruise Port

– VIA LAGO MAGGIORE – Complanare Via Ancona – VIA ANCONA – inversione rondò Santa Rita – Via Ancona – C.so Italia – inversione al rondò con V.le Magna Grecia – Via Lago di Nemi – Park Bernardini.

POTENZIAMENTO DELLE LINEE 3 E 8

Linea 3: VIA LAGO MAGGIORE – VIA ANCONA – V.le Trentino – V.le Magna Grecia – Via Dante – Via Giusti – Via Oberdan – Via Berardi – Via Principe Amedeo – Via De Cesare – C.so Umberto – Via Margherita – Via Garibaldi – Via Duca D’Aosta – Stazione FF.SS. – Via Orsini – Capolinea VIA ORSINI

Linea 8: VIA LAGO MAGGIORE – VIA ANCONA – V.le Trentino – V.le Magna Grecia – Via Liguria – C.so Italia – Via Japigia – Via Minniti – Via Principe Amedeo – Via Crispi – C.so Umberto – VIA MARGHERITA – PORTO MERCANTILE

LE LINEE 3 – 8 EFFETTUERANNO TUTTE LE FERMATE DI LINEA PRESENTI SUL PERCORSO.

Linea per TALSANO: VIA LAGO MAGGIORE – VIA ANCONA – V.le Unità d’Italia – Via Mediterraneo – Via Attanasio – VIA GUARINI (fermata presso area di parcheggio) – Via Brandi – Via Mediterraneo – Via Carlo Magno – Capolinea PEZZAVILLA.

Le navette effettueranno partenze anche distinte da Via Lago Maggiore e da Via Ancona per i vari hub, soprattutto nella prima fase di deflusso degli spettatori dallo stadio.

Personale aziendale presidierà i punti nevralgici della rete e fornirà assistenza agli utenti, garantendo la fluidità del servizio.