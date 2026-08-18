Giochi del Mediterraneo, collaudati i due maxischermi allo Stadio Iacovone

A dare notizia dell’intervento è stato il commissario straordinario e presidente del comitato organizzatore, Massimo Ferrarese, attraverso i propri canali social, dove ha pubblicato anche un video che mostra le strutture già accese

Ultimi ritocchi allo stadio ‘Erasmo Iacovone’ in vista dell’apertura dei XX Giochi del Mediterraneo. Sono stati completati e collaudati i due grandi maxischermi installati nell’impianto che venerdì prossimo, 21 agosto, ospiterà la cerimonia inaugurale della manifestazione.

A dare notizia dell’intervento è stato il commissario straordinario e presidente del comitato organizzatore, Massimo Ferrarese, attraverso i propri canali social, dove ha pubblicato anche un video che mostra le strutture già accese. “Anche i 2 grandi maxischermi dello Iacovone sono pronti”, ha scritto Ferrarese, accompagnando le immagini che documentano il funzionamento dei nuovi dispositivi.

Gli schermi permetteranno agli spettatori di seguire più agevolmente le immagini della cerimonia e degli eventi ospitati nello stadio, compresi i momenti che potrebbero risultare meno visibili dalle zone più lontane dal terreno di gioco.

L’intervento rappresenta uno degli ultimi tasselli del complesso lavoro di adeguamento e allestimento dello Iacovone in vista dell’appuntamento internazionale.

A pochi giorni dall’avvio ufficiale dei Giochi, dunque, anche la dotazione video dell’impianto è stata completata e verificata. Il commissario ha scelto di mostrare direttamente attraverso il video lo stato dei lavori, confermando l’operatività dei due maxischermi destinati a entrare in funzione già durante la serata inaugurale. (Ansa)