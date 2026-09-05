Giochi del Mediterraneo, Confartigianato: “Taranto può farcela. Ora lo dimostri anche sullo sviluppo”

Paolillo: “Applichiamo allo sviluppo il metodo che ci ha consentito di arrivare pronti ai Giochi. Obiettivi, responsabilità, competenze, scadenze e risultati. E se un anello della catena non funziona, bisogna intervenire”

Il segretario generale di Confartigianato Taranto Fabio Paolillo: «La città si è fatta trovare pronta. Ora servono obiettivi chiari, responsabilità precise, tempi definiti e risultati verificabili»

“I Giochi del Mediterraneo si sono conclusi e Taranto può essere orgogliosa di ciò che ha mostrato. Una città viva, accogliente, capace finalmente di raccontarsi anche attraverso il mare, la bellezza e lo sport, e non soltanto attraverso le sue emergenze”. È il bilancio tracciato dal segretario generale di Confartigianato Taranto, Fabio Paolillo, che riconosce il risultato raggiunto al Commissario straordinario, al Governo, alle istituzioni locali, agli organizzatori, ai lavoratori, alle imprese, ai volontari, alle forze dell’ordine e ai cittadini.

Ma proprio il successo dei Giochi, secondo Paolillo, apre ora una nuova responsabilità. “Da oggi diventa molto più difficile considerare inevitabili ritardi, inefficienze e incompiute che da troppo tempo frenano questa città”.

Per il segretario generale di Confartigianato, l’esperienza dei Giochi ha dimostrato concretamente che Taranto è in grado di raggiungere obiettivi complessi quando esistono “un obiettivo chiaro, una scadenza inderogabile, responsabilità individuate e una regia capace di governare i processi”. “È da qui che dobbiamo ripartire – sottolinea Paolillo – trasformando questa capacità di realizzazione in un metodo ordinario di governo dello sviluppo”.

La sfida riguarda una città alle prese con una fase di profonde trasformazioni. “Il futuro dell’ex Ilva è arrivato a uno dei passaggi più delicati della sua storia. Sono disponibili risorse straordinarie per la transizione e sono stati presentati nuovi progetti industriali”, osserva Paolillo.

Parallelamente, prosegue, sono in corso interventi sulle infrastrutture e sulla mobilità urbana, mentre il porto rappresenta ancora “una delle maggiori potenzialità economiche inespresse”. Restano da valorizzare la costa e la vocazione turistica, così come le potenzialità dell’artigianato. A questo si aggiungono gli impianti realizzati per i Giochi e il percorso di recupero della Città Vecchia, dove si tenta di mettere insieme recupero degli immobili, incentivi, formazione e nuove attività.

“Sono tutti pezzi importanti – afferma Paolillo – ma una città non cambia sommando progetti. Cambia quando quei progetti diventano parti dello stesso disegno. E, francamente, quel disegno complessivo ancora fatichiamo a vederlo”.

Da qui la domanda che Confartigianato sostiene di porre da tempo: quale economia si sta costruendo a Taranto? “Non basta sapere quanti milioni sono stati stanziati o quanti progetti sono stati presentati. – Osserva Paolillo – Dobbiamo sapere quante imprese nasceranno o cresceranno, quanti posti di lavoro saranno creati, quali filiere vogliamo sviluppare, quanti giovani riusciremo a trattenere e quanto valore rimarrà sul territorio”.

Sul futuro dell’ex Ilva, Confartigianato ribadisce la richiesta di garanzie per lavoro, salute e ambiente, ma sottolinea che Taranto “non può aspettare quella decisione per costruire il resto della propria economia”.

La proposta è applicare alla trasformazione economica della città lo stesso metodo utilizzato per arrivare pronti ai Giochi. “Obiettivi chiari, responsabilità precise, competenze adeguate, tempi definiti e risultati verificabili”.

Un metodo che, secondo Paolillo, deve coinvolgere l’intera filiera istituzionale ed economica. “Se ci sono problemi di capacità amministrativa, tecnica o gestionale, vanno individuati e risolti. Se mancano competenze, vanno messe in campo. Se una struttura non riesce a tenere il passo, va rafforzata o riorganizzata”.

Il principio, aggiunge, deve valere per tutti: Governo, Regione, Comune, enti e strutture incaricate di realizzare gli interventi, ma anche per il sistema economico e sociale.

“Nessuno può considerarsi esente. Non possiamo permettere che l’intera trasformazione di Taranto proceda alla velocità del suo anello più lento. E se una funzione continua a non produrre i risultati necessari, bisogna avere anche il coraggio di cambiare”.

L’appello è quello di superare “approssimazioni, orticelli coltivati in proprio e iniziative scollegate”. Programmazione, decisioni, autorizzazioni, investimenti, infrastrutture, formazione e creazione di lavoro, sostiene Confartigianato, devono procedere in modo coordinato. Il modello, ancora una volta, è quello dei Giochi. “Avevano una data che nessuno poteva spostare. Il 21 agosto Taranto doveva essere pronta. E Taranto si è fatta trovare pronta”, ricorda Paolillo.

Ora, però, anche lo sviluppo della città deve avere scadenze e obiettivi misurabili. “Non chiediamo l’ennesimo documento da aggiungere a quelli esistenti. Occorre sapere chi coordina, chi deve fare cosa, entro quando e con quali risultati attesi”. L’obiettivo è ricondurre ciò che è già finanziato, ciò che è programmato e ciò che ancora manca “dentro un unico disegno”, attraverso il concorso di Governo, Regione, Comune e sistema economico, ciascuno nell’ambito delle proprie competenze.

Un’attenzione particolare viene rivolta anche agli strumenti di competenza comunale. Piani, regolamenti e strumenti di programmazione, secondo Confartigianato, devono essere completati o aggiornati: dalla pianificazione urbanistica a quella costiera, dal commercio alla mobilità, dalle aree produttive all’utilizzo degli spazi urbani.

“Bisogna farlo partendo da dati, studi e rilevazioni attendibili”, sottolinea Paolillo, avvertendo che regole mancanti, inadeguate o costruite su una realtà ormai superata possono diventare esse stesse un ostacolo allo sviluppo. “Non possiamo programmare la Taranto dei prossimi vent’anni utilizzando strumenti o fotografie della città di ieri”. Per Confartigianato, inoltre, la verifica dei risultati deve diventare periodica e pubblica: bisogna rendere noto “cosa è stato fatto, cosa non è stato fatto e perché”.

Anche la valutazione della transizione, conclude Paolillo, dovrà basarsi su indicatori concreti e non soltanto sulla quantità di risorse pubbliche spese. A contare dovranno essere “il lavoro creato, le imprese e gli investimenti realizzati, i giovani rimasti o tornati, le nuove filiere e i pezzi di città restituiti alla vita e all’economia”.

“Sarebbe paradossale riuscire nell’impresa straordinaria di organizzare un grande evento internazionale e non riuscire in quella, infinitamente più importante, di costruire il futuro economico di Taranto”. I Giochi, secondo Paolillo, lasciano comunque alla città “impianti, infrastrutture, visibilità e una città che per alcuni giorni ha potuto guardarsi con occhi diversi”. Ma soprattutto una consapevolezza. “Taranto può farcela”.

“Adesso – conclude – dobbiamo dimostrare di saperlo fare anche quando non c’è una cerimonia inaugurale ad aspettarci”.