Giochi del Mediterraneo, Ferrarese: “Sono stati tre anni intensi, grazie Taranto”

A poche ore dalla cerimonia di chiusura della manifestazione il commissario straordinario affida ai social una lunga riflessione il bilancio di tre anni di lavoro intenso, segnati da una vera e propria corsa contro il tempo

A poche ore dalla cerimonia di chiusura dei Giochi del Mediterraneo, il commissario straordinario Massimo Ferrarese affida a una lunga riflessione il bilancio di tre anni di lavoro intenso, segnati da una vera e propria corsa contro il tempo per arrivare pronti all’appuntamento sportivo internazionale.

Ferrarese ripercorre i momenti più difficili affrontati nel corso del percorso, ricordando le “tante situazioni particolari” che, una dopo l’altra, sono state superate e che hanno consentito di portare a compimento numerose opere e infrastrutture.

Il commissario sottolinea l’impegno profuso senza risparmiarsi mai, rivendicando con orgoglio il risultato raggiunto e definendo quelli appena conclusi “i Giochi più belli di sempre”. Un bilancio accompagnato, però, anche dalla consapevolezza che forse “non sia stato apprezzato fino in fondo tutto ciò che abbiamo realizzato”.

Ora, a poche ore dalla conclusione della manifestazione, a prevalere è soprattutto l’emozione. Ferrarese parla dell’orgoglio di vedere finalmente compiuto un percorso al quale ha dedicato “davvero tanto” di sé stesso.

Per il commissario, dunque, la cerimonia di chiusura rappresenta anche la fine di un capitolo importante della propria vita. Un momento da vivere insieme alla comunità, con la stessa passione che ha accompagnato ogni giornata di questa lunga e complessa avventura.

E, nel suo messaggio finale, Ferrarese affida a poche parole il senso di questo momento: “La mia corsa finisce qui!”.