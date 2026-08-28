Giochi del Mediterraneo, padel che mania!

Il Parco Mediterraneo Salinella di Taranto è diventato un punto di riferimento assoluto della disciplina, la nuova passione estiva

Una scarica di energia pura, il rimbalzo ritmato sulle pareti di vetro e un pubblico in delirio. Il Parco Mediterraneo Salinella di Taranto è diventato una bolgia per l’esordio assoluto del padel ai Giochi del Mediterraneo.

Un debutto da incorniciare che ha trasformato la città pugliese nell’epicentro della passione sportiva, registrando il tutto esaurito sugli spalti fin dai primi scambi e portando in campo lo spettacolo di una disciplina che continua a sorprendere. Oggi l’assegnazione delle prime, storiche medaglie. In mattinata hanno conquistato il bronzo Giorgia Marchetti (“vincere davanti a mamma mia è stupendo”, ha detto) e Carolina Orsi nel torneo femminile, seguite da Marco Cassetta e Simone Iacovino bronzo nel doppio maschile. In attesa della finale del doppio misto in serata con in palio l’ìoro.

Medaglie a parte, la febbre da padel ha contagiato davvero tutti. A rompere il protocollo è stato il ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi che, durante un allenamento della squadra spagnola ha impugnato la racchetta e scambiato qualche colpo con gli atleti. Poi il principe Alberto II di Monaco, grande appassionato e giocatore amatoriale di buon livello, ha seguito dalla tribuna vip alcuni incontri sul campo centrale, prima di prestarsi al sorteggio con il lancio della monetina per la sfida Portogallo-Francia. Tra il pubblico si è vista più volte anche Roberta Vinci, idolo di casa con un passato da leggenda del tennis e un presente da protagonista proprio nel padel.

In campo sono scesi 88 atleti di 18 Paesi, impegnati nei tabelloni maschile, femminile e misto. Soddisfatto anche Luigi Carraro, presidente della International Padel Federation, per il quale “il debutto del padel ai Giochi del Mediterraneo è stata una grande emozione e, soprattutto, l’ennesima conferma di quanto la nostra disciplina cresca e continui a crescere nel mondo”. E i numeri confermano la portata del fenomeno: “Oggi – ha spiegato – parliamo di circa 38 milioni di praticanti, 85mila campi e 27mila club in 178 Paesi e territori. Il padel è uno straordinario strumento di socializzazione, incontro e scambio culturale”. Dopo l’esperienza degli European Games di Cracovia 2023, il cammino nei grandi eventi proseguirà con i Giochi Sudamericani in Argentina, gli Asian Games di Aichi-Nagoya e gli Asian Indoor & Martial Arts Games di Riyadh, prima degli European Games di Istanbul 2027. Una crescita che punta sempre più in alto. E Carraro lo ha ammesso candidamente: “Il sogno, e al tempo stesso il grande obiettivo di tutta la famiglia internazionale del padel, è quello olimpico”. (Fonte Ansa Puglia e Crediti foto Media Hub Giochi del Mediterraneo)