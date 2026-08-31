Giochi del Mediterraneo, Taranto verso la chiusura: riflettori sul futuro degli impianti

Il 3 settembre la cerimonia conclusiva. Il Comune traccia un primo bilancio positivo sulla macchina organizzativa e avvia la ricognizione sugli impianti: al centro le opere da completare, le consegne e la gestione delle strutture dopo la manifestazione

Mentre Taranto si prepara alla cerimonia di chiusura dei XX Giochi del Mediterraneo, in programma il 3 settembre, arriva un primo bilancio delle attività organizzative che hanno accompagnato la manifestazione. Il Commissario Straordinario dei Giochi del Mediterraneo, Massimo Ferrarese, ha voluto rivolgere un ringraziamento alla Struttura commissariale che lo ha affiancato nel percorso di organizzazione dell’evento.

“In qualità di Commissario Straordinario ho avuto la fortuna di poter contare su una squadra di professionisti che ha lavorato con dedizione e grande senso delle istituzioni”, ha scritto Ferrarese in un post sui social, esprimendo la propria gratitudine al coordinatore della Struttura commissariale, l’ingegner Silvio Scarcelli, e a tutti i componenti della squadra.

Ferrarese ha annunciato che, una volta conclusi i Giochi, rivolgerà un analogo riconoscimento al Comitato Organizzatore, che ha avuto l’onore di presiedere. “A tutti voi va la mia più sincera riconoscenza”, ha concluso.

Sul fronte dell’organizzazione cittadina, si è svolto oggi un incontro di coordinamento predisposto dal Comune di Taranto per fare il punto sui servizi organizzativi e di supporto ai Giochi. Alla riunione, presieduta dal vicesindaco Mattia Giorno, hanno partecipato le articolazioni dell’amministrazione comunale coinvolte nella gestione dell’evento, comprese le tre società partecipate.

Il tavolo ha consentito di tracciare un primo bilancio delle attività svolte e di definire le priorità per i prossimi giorni, con particolare attenzione alla gestione della cerimonia di chiusura del 3 settembre. “L’avvio dei Giochi è stato estremamente positivo. – ha commentato il vicesindaco Giorno – In città si respira un nuovo entusiasmo e la risposta di pubblico e cittadini è stata eccezionale”.

Particolare attenzione è stata dedicata alla gestione della mobilità. Il Comune sottolinea la buona performance di Kyma Mobilità, soprattutto per quanto riguarda il servizio park&ride e le navette. Un risultato raggiunto anche grazie alla collaborazione dei cittadini e al lavoro della Polizia Locale e delle altre forze dell’ordine, soprattutto in considerazione delle numerose modifiche alla viabilità e delle chiusure stradali previste durante le giornate dei Giochi.

“Abbiamo bisogno di coltivare queste sensazioni, contribuendo tutti al funzionamento della macchina organizzativa. – ha aggiunto Giorno – Continuiamo a lavorare con gli uffici, che si sono distinti per efficienza e capacità di gestione delle difficoltà. Occorre continuare in questa direzione anche per l’ultima settimana di attività ed eventi”.

Nel corso della riunione è stato inoltre fatto il punto sulle attività svolte da Kyma Ambiente, Kyma Servizi e dalle ditte incaricate della manutenzione del verde pubblico, con particolare riferimento agli interventi legati al decoro urbano.

Tra i temi affrontati anche quello dell’eredità della manifestazione, a partire dalla gestione degli impianti sportivi una volta terminati i Giochi. Il tavolo di coordinamento ha avviato una prima ricognizione tecnica delle strutture, con l’obiettivo di individuare eventuali criticità relative alle opere ancora da completare, verificare le procedure di dismissione da parte del Comitato Organizzatore e definire le modalità di consegna degli impianti tra la struttura commissariale e il Comune.

Un passaggio destinato ad assumere particolare rilevanza nelle prossime settimane, quando l’attenzione si sposterà dall’organizzazione dell’evento alla gestione delle infrastrutture realizzate o riqualificate in vista della manifestazione.

Intanto, l’attenzione resta concentrata sugli ultimi appuntamenti. In vista del 3 settembre, il Comune sta lavorando, insieme alle altre istituzioni coinvolte, alla gestione della cerimonia di chiusura e delle attività organizzative e di supporto necessarie per accompagnare la conclusione dei XX Giochi del Mediterraneo.