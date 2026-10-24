Grottaglie, viola la detenzione domiciliare e minaccia e offende la compagna

Il 40enne è stato arrestato dalla Polizia di Stato

La Polizia di Stato ha dato esecuzione al provvedimento di sospensione dei benefici degli arresti domiciliari con il conseguente accompagnamento in carcere nei confronti di un 40enne pregiudicato residente a Grottaglie.

Il provvedimento restrittivo scaturisce dall’attività di controllo del personale del locale Commissariato che ha evidenziato le numerose e reiterate violazioni alle prescrizioni imposte tra le quali uscite non autorizzate in giorni festivi, la presenza all’interno dell’abitazione di soggetti estranei non autorizzati e l’utilizzo dei permessi per esigenze di vita per finalità del tutto estranee allo scopo.

L’ulteriore attività investigativa ha fatto emergere inoltre gravi condotte vessatorie, minacce e continue offese nei confronti della compagna, confermando la totale inaffidabilità e l’incompatibilità della condotta con la prosecuzione della detenzione domiciliare.