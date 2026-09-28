Grottaglie, voli civili per Roma e Milano: pubblicato avviso

La procedura, annunciata nei giorni scorsi dal presidente della Regione Puglia, Antonio Decaro, è finalizzata a verificare l’interesse concreto dei vettori aerei per l’attivazione dei collegamenti di linea. L’ipotesi indicata dalla Regione prevede, in questa prima fase, 12 voli settimanali complessivi con destinazione Roma e Milano-Linate

Aeroporti di Puglia ha pubblicato l’avviso per lo sviluppo della connettività passeggeri da/per l’aeroporto ‘M.Arlotta’ di Grottaglie (Taranto) “conforme – spiega AdP – al quadro giuridico comunitario e nazionale in materia di aiuti di Stato per l’avviamento di nuove rotte al fine di verificare l’effettivo interesse delle compagnie aeree”.

La procedura, annunciata nei giorni scorsi dal presidente della Regione Puglia, Antonio Decaro, è finalizzata a verificare l’interesse concreto dei vettori aerei per l’attivazione dei collegamenti di linea.

L’obiettivo – evidenzia la nota di AdP – è quello di verificare attraverso una procedura pubblica e comparativa quali collegamenti il mercato sia effettivamente disposto a operare, a quali condizioni e con quale sostenibilità economica, all’interno dell’equilibrio complessivo della rete aeroportuale pugliese.

L’avviso pubblico rappresenta, quindi, strumento di una verifica di mercato per proposte operative provenienti dai vettori, con frequenze, aeromobili, orari, condizioni economiche e modello commerciale da valutare. L’ipotesi indicata dalla Regione prevede, in questa prima fase, 12 voli settimanali complessivi con destinazione Roma e Milano-Linate.

Partecipando al bando, saranno i vettori a indicare, attraverso le proprie manifestazioni di interesse e le relative proposte commerciali, se le rotte possano essere operate in condizioni economicamente sostenibili e con quali caratteristiche operative. La proposta dovrà essere formulata mediante la produzione di un business plan che comprovi le effettive prospettive di redditività della rotta, in conformità al principio comunitario ‘Market Economy Operator’. Le domande dovranno essere presentate entro il 31 dicembre 2026.

Parallelamente alla verifica del mercato, la Regione ha indicato una successiva linea di intervento, cioè la valutazione della richiesta di continuità territoriale per l’aeroporto di Grottaglie già inoltrata al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. “Il progetto dei voli civili – conclude la nota di AdP – si colloca in una fase particolarmente significativa per l’aeroporto di Grottaglie. Lo scalo è infatti interessato contemporaneamente dallo sviluppo delle attività cargo, dalla funzione industriale e aerospaziale”. (Ansa)