Habemus Papam: eletto Robert Prevost, sarà Leone XIV

Il cardinale americano scelto al quarto scrutinio si affaccia da San Pietro. Primo Papa statunitense della storia prende il nome di Leone XIV. Grande emozione tra i 15mila fedeli presenti in piazza

Fumata bianca in Conclave, è stato scelto il nuovo Papa: è l’americano Robert Francis Prevost, che ha scelto il nome di Leone XIV. Il successore di Francesco è stato eletto al quarto scrutinio, mentre le campane di San Pietro hanno suonato a distesa tra l’esultanza della folla presente in piazza. Un lungo applauso ha accolto prima la fumata bianca e poi l’apparizione del primo Pontefice statunitense della storia dalla loggia centrale della Basilica.

L’elezione è avvenuta più rapidamente rispetto al Conclave del 2013, quando Jorge Mario Bergoglio fu eletto al quinto scrutinio, sempre nella seconda giornata. La giornata era iniziata con un significativo momento di preghiera a Pompei, dove una folla di fedeli provenienti da ogni parte del mondo si era riunita in piazza Bartolo Longo per la tradizionale Supplica alla Madonna dell’8 maggio. A guidare la celebrazione il cardinale Giovanni Battista Re, decano del collegio cardinalizio, che aveva invocato l’intercessione della Vergine affinché “lo Spirito Santo soffi forte sui cardinali riuniti in Conclave”, sottolineando l’importanza di eleggere “un Papa di cui oggi il mondo ha tanto bisogno in un momento di guerre che non riescono a trovare la via per raggiungere la pace”.

Un’ora dopo la fumata bianca, come da tradizione, il cardinale protodiacono ha annunciato al mondo dalla loggia centrale “Habemus Papam”, rivelando l’identità del nuovo successore di Pietro e il nome scelto per il suo pontificato: Leone XIV, che riprende una prestigiosa tradizione di Pontefici che porta questo nome, l’ultimo dei quali fu Leone XIII (1878-1903).