I fiori bellissimi di Taranto

di Rosa Elenia Stravato

Da piazzale Democrate s’innalza un solo, profondo respiro: “Taranto torna a vivere”

Un fiume umano si mette in cammino, animato dalla rete Onda del Futuro, attraversando la città per reclamare ciò che le è stato tolto: la chiusura definitiva del polo siderurgico e la risanazione ferita, pietra su pietra, del proprio territorio. Anime unite da un dolore che s’è fatto coraggio, muovono i propri passi verso piazza Maria Immacolata, dove le voci si faranno testimonianza al microfono aperto. Un cammino che brucia di urgenza, arrivato appena tre giorni prima che le aule della Cassazione si pronuncino sul destino dell’area a caldo, sospesa tra il fermo della Corte d’Appello e i ricorsi dell’industria.



“Basta imposizioni, decidiamo noi.” In questo grido di riscatto non ci sono appartenenze, ma solo volti: giovani, famiglie, attivisti, cittadini venuti a titolo personale per riprendersi il futuro. Tra le mani, la tragedia si fa carne e memoria: croci bianche sfilano nel silenzio, portando con sé i nomi e gli sguardi spezzati dei bambini scivolati via troppo presto, vittime incolpevoli di un’aria malata. Sugli striscioni la verità è scolpita senza sconti: “Tutto l’acciaio del mondo non vale la vita di un solo bambino”, “Ilva, basta veleni”, fino al sordo rifiuto delle fittizie promesse: “Decarbonizzazione, la chiacchiera del padrone”. E nel vento sventola la memoria di chi ha lottato fino all’ultimo respiro, come Massimo Battista, ex operaio ed ex consigliere spezzato dal male, il cui volto su una bandiera continua a guidare la marcia. Taranto dice basta al ricatto più crudele: quello che costringe a scegliere tra il pane e il respiro.

Le immagini di CosmoPolis dal corteo

Non si chiede solo la chiusura di un colosso di ferro, ma una rinascita vera: tutele sante per i lavoratori diretti e dell’indotto, sostegno alle famiglie ferite, una legge speciale per la città. La voce del corteo invoca cure e dignità, più assistenza oncologica per i più piccoli, un presidio sanitario che vigili sulle vite e, infine, la speranza di un orizzonte nuovo. Un’economia libera dai veleni, capace di fiorire tra la ricerca, il mare, la terra generosa e l’energia pulita del sole e del vento.