I SALTIMBANCHI

La piazza del 17 ottobre marca una scollatura insanabile da una politica, accusata di incoerenza sul futuro industriale di Taranto. Mentre la città rivendica salute e bonifiche, il decreto apre nuovi scenari commissariali: Ferrarese potrebbe essere la figura su cui punta il governo?

Taranto è stata capace di replicare un miracolo, già visto nel 2012 quando migliaia di persone avevano affollato le vie della città reclamando un progetto di riconversione autentico. Gli sforzi di chi, in questi anni, ha cercato di sensibilizzare la coscienza collettiva, di chi ha provato con ogni mezzo a spiegare quei meccanismi di profitto e speculazione che ci costringevano a essere non cittadini, ma schiavi, hanno finalmente trovato un senso.

Questa energia vitale, alimentata da un sostegno ampio, generoso e appassionato, da voci arrabbiate ma anche composte, rappresenta la riscoperta di cui avevamo bisogno. E chi pensa di approfittarsi di questo successo cavalcando abilmente il carro della protesta perché parlare dell’Ilva e dei suoi drammi è cool, perché ci porta a vendere noi stessi come prodotto appetibile e quotabile, a mezzo del marketing del dolore, e perché forse serve a reinventarci, attraverso un rewashing del curriculum, ha capito male.

Non possono coesistere questi profili con una idea “ecologica” dei territori. Fuori dalle colonizzazioni dei luoghi e delle economie, in ogni loro possibile declinazione. Chi pensa di salirci sulle spalle o di farlo con le organizzazioni impegnate nelle lotte per rifilarci i propri faccioni squallidi , ci credono ingenui e senza memoria alcuna.

Chi in questi anni ha cercato di guadagnarsi un posto al sole, fosse un incarico, soldi o un programma televisivo, chi ha voluto preservare il proprio orticello tutelando interessi privati e privatistici, chi si è proclamato amico di Taranto e poi ha siglato accordi sottobanco ambigui , trasversali e multipli, non può ora pretendere alcuna legittimazione o fare appello a nostra amnesia.

I saltimbanchi della politica pseudo-green, quelli che si presentano come interpreti della transizione ecologica salvo poi arretrare quando è il momento di assumere posizioni coerenti, dovrebbero interrogarsi sul significato della piazza del 17 ottobre. Una piazza che ha espresso un rifiuto netto che è manifesto di Taranto, la salute non può continuare a essere subordinata al profitto, né i cittadini possono restare ostaggio di una produzione industriale che, da decenni, ha imposto un prezzo altissimo.

Un dibattito che, ribadito a più riprese, ha imprigionato il territorio in una contrapposizione insanabile, salute e lavoro. Di sicuro politicamente conveniente, perché ha lasciato che il futuro fosse indeterminato e indeterminabile. Mentre la magistratura è divenuta vicaria, chiamata a dirimere conflitti e contraddizioni lasciati irrisolti da una certa politica.

La piazza ha respinto anche questo schema. Le contestazioni espresse in direzione degli esponenti politici intervenuti (vedi Movimento 5 Stelle Turco e Angolano), invitati ad arretrare dal corteo del 17, riferiscono di una frattura che non definisce solo i rapporti con i singoli partiti, ma la stessa credibilità dei loro rappresentanti. Scollatura acuita dalla esposizione mediatica delle scelte, in sedi istituzionali: da un lato si firmano atti, per poi reclamare consenso da quelle stesse piazze vilipese.

Un canovaccio familiare che vede alcuni profili imboccare “una strada diversa” scegliere “nuove strade”, approdando in partiti garantisti, laddove nel solo proclama si fanno interpreti di sensibilità progressiste e ambientaliste (vedi Pd e Verdi e i suoi esponenti nelle assise cittadine).

È questa l’auspicata agenda per Taranto? Evidentemente il navigatore non è aggiornato, si naviga a vista. La direzione politica nazionale dal canto suo segue specchia sui cittadini, usando il lavoro come clava per sterilizzare ogni spinta al cambiamento.

Il governo infatti, sembra già delineare gli strumenti con cui orientare il futuro assetto industriale per Taranto. Nel recente decreto si parla di investimenti strategici per l’ex Ilva e della nomina di un commissario straordinario. Si apre cosi la prospettiva di una governance su investimenti e rilancio del territorio. Un passaggio questo che ci induce a interrogarci anche su quale figura potrà assumerne il ruolo, (fondamentale in questa fase).

Inevitabile incrociare il nome di Massimo Ferrarese, commissario straordinario dei Giochi del Mediterraneo, che proprio in questi giorni ha annunciato Embrace the Future – Taranto 2036. Un progetto civico che definisce “indipendente, estraneo ai partiti e senza ambizioni elettorali“. L’esperienza maturata alla guida dei Giochi e la capacità di dialogare con interlocutori politici di diverso orientamento lo rendono una figura trasversale nel panorama tarantino.

In una recente intervista, Ferrarese aveva già delineato la sua visione per il futuro industriale di Taranto: bonifiche, una no tax area per attrarre nuovi investimenti e la riconversione dell’ex Ilva ai forni elettrici, superando la produzione a caldo. L’ipotesi dunque, non è da escludersi. La coincidenza tra le esigenze del decreto e la nuova architettura commissariale la rende legittima.

Resta un dato. L’Onda del Futuro ha aperto un varco, se la politica non saprà rilanciare il cambiamento, rischia inevitabilmente di esserne travolta.