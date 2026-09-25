Il Comune interviene sugli impianti sportivi: “La gestione sia coerente con la destinazione d’uso”

Nella nota stampa l’Ente Civico chiarisce che l’obiettivo primario resta salvaguardare la tradizione sportiva cittadina, valorizzare l’eredità impiantistica dei Giochi del Mediterraneo e assicurare la massima fruibilità delle strutture alle società sportive e alla comunità, in linea con le recenti modifiche al regolamento comunale

In merito al futuro assetto gestionale dello stadio “Erasmo Iacovone” e alle ipotesi di partenariato pubblico-privato con il gruppo Ladisa, l’amministrazione comunale intende chiarire i principi che orientano la propria azione. Già nel corso dei precedenti confronti con il gruppo imprenditoriale, l’ente ha espressamente rappresentato la volontà di non stravolgere la destinazione d’uso degli impianti, preservandone l’originaria vocazione pubblica e la specificità sportiva.

Pur riconoscendo il valore dell’iniziativa privata nella valorizzazione di beni complessi, l’amministrazione ritiene prioritario tutelare la continuità delle procedure amministrative già avviate o concluse, i diritti dei gestori legittimamente individuati e la coerenza dell’intero modello di gestione con la pratica delle discipline sportive per le quali gli impianti sono stati realizzati, fatto salvo l’eventuale raggiungimento di intese preliminari tra gestori individuati e potenziali che si dimostrino inequivocabilmente coerenti con i principi e gli indirizzi dell’ente.

L’obiettivo primario rimane quello di salvaguardare la tradizione sportiva cittadina, valorizzare l’eredità impiantistica dei Giochi del Mediterraneo e assicurare la massima fruibilità delle strutture alle società sportive e alla comunità, in linea con le recenti modifiche al regolamento comunale. L’Amministrazione, pertanto, conferma costantemente la propria disponibilità al dialogo con tutti i soggetti privati interessati, a condizione che ogni proposta risponda prioritariamente alla tutela dell’interesse pubblico.