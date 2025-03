Il disturbo ossessivo compulsivo, tra il pensare troppo e gli ‘e se’

di Armando De Vincentiis

La lettura freudiana delle ossessioni rappresenta un modello poco funzionale che, da un punto di vista clinico, non porta a nessuna soluzione del problema, mentre la ricerca di un significato legato ai pensieri ossessivi non fa altro che incrementare la rimuginazione, nel tentativo di trovare una soluzione che, per definizione, non esiste

Quando siamo invasi da pensieri ricorrenti e intrusivi, ci sentiamo particolarmente angosciati poiché pensiamo che queste intrusioni abbiano un legame profondo con qualche desiderio represso o, addirittura, con un trauma del passato che starebbe riemergendo. Questa idea affonda le sue radici nel pensiero freudiano ortodosso, secondo cui si tendeva a interpretare ogni sintomo come la conseguenza di una dinamica inconscia, degna di attenzione e con un significato tutto da scoprire.

Tuttavia, si tratta di un modello poco funzionale che, da un punto di vista clinico, non porta ad alcuna soluzione del problema. Inoltre, la ricerca di un significato legato ai pensieri ossessivi non fa altro che incrementare la rimuginazione, nel tentativo di trovare una soluzione che, per definizione, non esiste. Non esiste semplicemente perché, non avendo le ossessioni un reale significato, ogni tentativo di soluzione sarà vano, spingendoci a cercare altre risposte per portare a termine quell’ostinato lavoro mentale che stiamo compiendo. La trappola della rimuginazione è scattata, e possiamo passare intere giornate cercando di capire da dove arrivano questi pensieri e perché li facciamo.

Questo processo prende il nome di disturbo ossessivo-compulsivo e non è necessariamente accompagnato da rituali evidenti, come lavarsi o ordinare oggetti. I rituali possono manifestarsi anche sotto forma di “giochi mentali” (contare, parlare al contrario, ecc.) e hanno lo scopo di tenere a bada le intrusioni ossessive. Uscire da questa trappola è difficile, soprattutto se siamo convinti che i pensieri ripetitivi che ci attraversano la mente abbiano un reale significato.

Pensieri ossessivi come fare del male a qualcuno o sentirsi attratti da persone dello stesso sesso sono il risultato di una trappola cognitiva, che nulla ha a che fare con il reale contenuto di questi pensieri. Non c’è, dunque, alcuna omosessualità repressa, nessuna tendenza omicida o aggressiva, né alcuna perversione nascosta o trauma che sta emergendo.

Questo cortocircuito cognitivo è la conseguenza di una sorta di irrigidimento di tre convinzioni di base legate al controllo. Chi soffre di pensieri ossessivi ha spesso un sistema emotivo continuamente alla ricerca di certezze, risposte definitive e un controllo totale sulle proprie emozioni. Tuttavia, il continuo monitorare questi tre aspetti conduce inevitabilmente alla perdita di controllo. Più cerchiamo risposte definitive, più esse sembrano sfuggirci; più inseguiamo certezze, più queste si dissolvono. Questo accade perché analizziamo ogni possibilità in modo eccessivo, fino all’osso, includendo persino scenari improbabili se non impossibili.

Tutto ciò può essere riassunto nella classica frase che ogni ansioso si sarà ripetuto milioni di volte: “E se accadesse?” o “E se succedesse?”. Questi “e se” potrebbero essere dei marker indicatori di un possibile disturbo ossessivo-compulsivo. Accettare l’incertezza e il “lavoro mentale incompiuto” (che è la sensazione tipica di chi soffre di ansia ossessiva) potrebbe rappresentare un passo importante verso l’attenuazione del problema. Tuttavia, l’aiuto di un professionista potrebbe rivelarsi utile.

Vi è mai capitato di essere tormentati dal classico “e se” più volte al giorno? Potrebbe essere un campanello d’allarme.