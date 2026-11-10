Il futuro di Taranto oltre l’acciaio: a Massafra il confronto sull’ex Ilva

di Angelo Nasuto

Occupazione, ambiente e riconversione economica al centro dell’incontro promosso in ambito diocesano. Diverse le voci chiamate a delineare le prospettive del territorio jonico

Il futuro dell’ex Ilva e quello del territorio jonico si intrecciano in una fase particolarmente delicata. Dopo decenni di produzione siderurgica, il modello industriale che ha segnato profondamente Taranto e la sua provincia è chiamato a una ridefinizione. In assenza di una prospettiva sostenibile, anche il rischio della chiusura dello stabilimento si fa concreto. Una transizione che pone al centro questioni decisive: occupazione, tutela della salute e riconversione economica.

Proprio su questi temi si concentrerà l’incontro “Ilva tra criticità e prospettive”, in programma giovedì a Massafra, nell’auditorium San Leopoldo. L’appuntamento riunirà rappresentanti delle istituzioni, del mondo imprenditoriale, dell’associazionismo ambientalista e della sanità, insieme alla Chiesa, da sempre attenta alle ricadute sociali della vicenda industriale.

L’iniziativa, promossa in ambito diocesano con il coinvolgimento dell’UCID, degli uffici diocesani e delle associazioni del territorio, punta a mettere a confronto sensibilità ed esperienze differenti. Per il governo centrale interverrà l’onorevole Dario Iaia, esponente di Fratelli d’Italia, mentre il Comune di Massafra sarà rappresentato dalla sindaca Giancarla Zaccaro.

A portare il punto di vista delle imprese saranno Nicola Convertino, presidente di A.I.G.I. Taranto, e Giuseppe Spadafino, presidente di Confcommercio Taranto. Il dibattito sarà moderato da don Michele Quaranta, parroco della chiesa di San Leopoldo e docente di filosofia. Previsto anche l’intervento del vescovo di Castellaneta, don Sabino Iannuzzi.

La scelta della diocesi di promuovere un momento di confronto nasce dalla consapevolezza che la questione siderurgica non riguarda soltanto il destino di una fabbrica. Coinvolge migliaia di famiglie, il reddito dei lavoratori dello stabilimento e dell’indotto, ma anche il diritto alla salute di chi vive nelle aree maggiormente esposte all’inquinamento. Due esigenze fondamentali, quella di un’occupazione stabile e quella di un ambiente salubre, che chiedono risposte concrete e non possono essere considerate in contrapposizione.

Sul fronte sanitario e ambientale interverrà il dottor Delio Monaco, medico ed esponente di ISDE – Associazione Medici per l’Ambiente. Nel commentare l’attuale scenario, il professionista ha espresso soddisfazione per il ruolo svolto dall’impegno civico e dalle associazioni ambientaliste.

“Questo grande successo – ha dichiarato – viene dall’impegno civico di tutte le associazioni. La magistratura è stata l’unica istituzione capace di risolvere un problema che né la politica, né il mondo imprenditoriale, né i sindacati hanno voluto risolvere”.

Monaco ha inoltre richiamato il percorso giudiziario avviato nel 2012 con i primi sequestri degli impianti, sostenendo che da allora la situazione sia rimasta sostanzialmente ferma e che i cosiddetti decreti Salva Ilva abbiano soltanto prolungato l’agonia di uno stabilimento ormai, a suo giudizio, fuori dal mercato.

Nel suo intervento, il medico ha ribadito le gravi conseguenze sanitarie associate all’attività industriale, richiamando anche le pronunce della Cassazione, che a suo avviso hanno confermato sul piano giudiziario quanto già documentato dalle evidenze scientifiche. Da qui la necessità, secondo Monaco, di avviare una profonda riqualificazione dell’area attraverso un intervento di bonifica.

Una prospettiva che guarda oltre la crisi siderurgica e chiama in causa il modello di sviluppo del territorio. La sfida per Taranto, infatti, è individuare nuove opportunità economiche e occupazionali, capaci di coniugare crescita, tutela ambientale e sicurezza sanitaria. Un confronto che arriva in un momento cruciale e che prova a dare voce alle diverse istanze di una comunità chiamata a ripensare il proprio futuro.