Il seme della discordia

Il dibattito sulla cozza tarantina segue una parabola incostante. Una storia segnata prima dalla volontà di non far emergere l’impatto dei colossi industriali, mentre si allargavano le maglie dell’abusivismo. Oggi le nuove sfide dell’emergenza climatica, impongono un’azione di reale difesa della biodiversità contro i soli modelli alimentari estrattivi

La solerzia oggi riservata alla salvaguardia della cozza tarantina sembra risentire di quella spinta negli anni in cui la contaminazione industriale comprometteva il Mar Piccolo, con pesanti ricadute sulla mitilicoltura e sulla commercializzazione dei mitili. La mobilitazione di questi giorni, nata attorno alla richiesta di una deroga al divieto di reimmissione di seme non autoctono, rilancia un tema sensibile, che vede la difesa di una integrità identitaria contrapporsi ad esigenze di mercato.

Condividiamo, sul piano ideale, la tutela della tipicità del prodotto e le preoccupazioni legate all’introduzione di mitili provenienti da altri territori. La cozza nera è parte della storia economica e culturale di Taranto e una risorsa per gli operatori. Ma la crisi del comparto ha radici lontane e non può essere slegata dalla storia dei grandi insediamenti industriali, che hanno inciso profondamente sugli equilibri ambientali del territorio e sulle prospettive della mitilicoltura.

Nel 2011, quando emerse la contaminazione da diossine e PCB nei mitili del Mar Piccolo, la questione deflagrò, assumendo dimensioni endemiche. Le restrizioni alla commercializzazione, l’impatto economico e soprattutto, il danno arrecato alla reputazione del prodotto, imposero una riflessione tardiva. Mentre un problema atavico e sottostimato, o strumentalmente ignorato, richiese a quel punto attenzione sul piano ambientale e su quello dei controlli.

Le ricerche scientifiche condotte negli anni successivi hanno documentato tristemente la complessità di un ecosistema esposto a molteplici pressioni antropiche, con contaminanti accumulati nei sedimenti e ricadute sul funzionamento dell’ambiente marino. Già nel 2009, il CNR aveva dedicato uno studio agli effetti del prelievo di acqua marina attraverso le idrovore dell’Ilva sulla salinità e sull’ossigeno disciolto del Mar Piccolo. Evidente fino a che punto fosse necessario capire quale nesso interconnesse tra specifiche attività industriali e dinamiche del bacino.

L’analisi serve ad oggi a stabilire quanto il focus sulla tutela non abbia avuto una parabola costante, stritolata dalle pressioni imposte dalle lobby dell’industria. Una subalternità da cui ci siamo affrancati a fatica solo in una fase successiva.

Meno virtuoso è il sottobosco che ha transitato in modo opaco, legato ad abusivismo, allevamenti irregolari, commercializzazione priva di tracciabilità e sequestri che, negli anni, hanno interessato il settore. Denunciati a più riprese da attivisti, in prima linea nell’osservazione di tali fenomeni, per niente marginali. Le attività di controllo condotte dalle autorità sanitarie e dalle forze dell’ordine hanno suffragato in corso d’opera, criticità persistenti, che hanno nuociuto alla credibilità del settore, penalizzando chi sceglieva di lavorare nel rispetto delle norme.

La stessa amministrazione sanitaria regionale richiamava già nel 2013 i rischi legati alla vendita abusiva dei mitili e alla necessità di regolarizzare gli impianti, e sorvegliare le aree di produzione garantendo la tracciabilità. Riaffermando così, il tema della legalità a lungo ignorato, e molto spesso, tollerato.

Va riconosciuto che la difesa oltranzista della risorsa, non ha sempre occupato spazio nel dibattito pubblico. In parte per ragioni ascrivibili ad un contesto storico nel quale parlare di diossina e di legame tra livelli di inquinanti e colossi dell’acciaio, risultava poco appetibile e per nulla popolare.

Un deficit che ha riguardato anche una certa informazione, distratta a quel tempo o volutamente distratta. Si trattava indubbiamente di una battaglia scomoda che vedeva coinvolti interessi economici consolidati, rispetto ai quali si muovevano le lobby, mentre l’ignavia delle istituzioni e l’insufficienze dei sistemi di vigilanza, ne amplificavano gli effetti.

Nel 2012, in concomitanza con i primi scossoni dell’inchiesta Ambiente Svenduto, parte della cronaca locale, impegnata a puntellare le ragioni dell’economia ittica contro quello che veniva additato come mero allarmismo, liquidò le denunce degli ambientalisti. Le fisime catastrofiste collidevano con una certa idea di incolumità della cozza tarantina. Un modo per esorcizzare una situazione pur di ritardare la resa dei conti con le crepe della filiera. Ad oggi si aggiungono le sfide del cambiamento climatico le quali impongono urgenti piani strutturati che non incidano sulle sole ragioni di un’economia di sviluppo.

La risposta alle ecatombi estive del Mar Piccolo ha visto interrogare esperti sulla possibilità di predisporre vasche di sperimentazione. Il progetto MITICA (Mitilicoltura Integrata per Tutelare l’Innovazione e la Capacità di Adattamento), cosi come illustrato dal commissario straordinario per le bonifiche, Vito Felice Uricchio, si inserisce in questo quadro. Una strategia avviata a luglio 2025 per selezionare, attraverso uno stress termico controllato in vasca, esemplari autoctoni capaci di ereditare e trasmettere la resistenza al calore estremo. La cosiddetta “super cozza”, che rappresenta in realtà l’arduo tentativo scientifico di salvare l’autoctonia del prodotto di fronte a un riscaldamento globale.

Tuttavia, l’emergenza climatica e le numerose morie storiche che dal 2003 a oggi hanno devastato i fondali tarantini ci dicono che l’adattamento biologico può costituire l’ennesima scappatoia. Ciò che domina il discorso è lo sfruttamento dei nostri mari basato su un modello economico estrattivo toutcourt. Ora respinta la deroga, su richiesta di 9 associazioni, che voleva il Mar Piccolo divenire un utero in affitto per importazioni straniere, il discorso attorno al mitile, forse andrebbe ascritto altrove.

La crisi del Mar Piccolo è infatti, solo la spia d’allarme. Mentre i dati (IPCC e UNEP) confermano che il Mediterraneo viaggia verso temperature incompatibili con la vita, si pretende che la natura si adatti. Il no alla deroga e le ragioni della tutela identitaria, avrebbero avuto maggior peso se inserite all’interno di un dibattito serio sulla crisi climatica. Il rischio che l’obiettivo sia e resti utile, in ultima istanza, ai privilegi di un mercato alimentare esclusivo e delle lobby del food. Mentre ad oggi serve una vera riconversione a tutela dei fondali e della biodiversità.