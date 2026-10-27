Il sistema Morselli

La Procura di Taranto contesta una gestione orientata, secondo l’accusa, a massimizzare i profitti riducendo le spese, anche a scapito della manutenzione degli impianti e dell’abbattimento del benzene. Chiesti gli arresti domiciliari per l’ex ad di Acciaierie d’Italia

Benzene in aumento nell’aria dei Tamburi, 387 superamenti delle soglie orarie nel 2022-2023, eccessi di rischio di tumori e leucemie, manutenzioni carenti e nastri trasportatori “rattoppati” con pezzi di tappeto recuperati. Sono gli elementi contestati dalla Procura di Taranto nell’inchiesta sull’ex Ilva per il 2019-2024, che coinvolge 28 persone e cinque società.

La Procura ha chiesto gli arresti domiciliari per l’ex presidente e Ad di Acciaierie d’Italia, Lucia Morselli , per l’ex direttore dello stabilimento siderurgico Alessandro Labile, e per Francesco Astorri, responsabile Ispra per i controlli sugli impianti strategici.

Per altri dieci indagati sono state avanzate misure interdittive. Il gip Francesco Maccagnano ha fissato al 3 novembre gli interrogatori preventivi dei destinatari delle richieste.

Secondo l’accusa, la gestione sarebbe stata orientata a “massimizzare i profitti e ridurre al minimo indispensabile i costi e le spese”, anche omettendo manutenzioni e non utilizzando impianti per abbattere il benzene.

Le contestazioni parlano di emissioni di gas coke contenente la sostanza cancerogena e di un “deterioramento significativo e misurabile” dell’aria a Tamburi-Lido Azzurro. Nel 2023 la centralina Meteo Parchi avrebbe registrato una media annua di benzene di 5,3 microgrammi per metro cubo, oltre il limite di 5 previsto per l’area urbana.

L’imputazione richiama nel periodo delle contestazioni eccessi epidemiologici per tumore polmonare e mesotelioma, con rapporti standardizzati di mortalità rispettivamente del 118% e del 366% tra gli uomini e del 125% e 359% tra le donne. Segnalati anche maggiori ricoveri per tumori maligni e malattie respiratorie e un rischio di leucemia mieloide acuta infantile indicato nell’atto giudiziario fino a circa il 250%.

Contestate inoltre carenze manutentive in più reparti, binari riparati con tiranti anzichè con traversine idonee, deragliamenti di carri siluro con ghisa a 1.200 gradi e fuoriuscite di acciaio fuso. (ANSA).