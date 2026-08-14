Il tarantino non fa sognare

di Rosa Surico

Uno studio della piattaforma per viaggiatori Omio, ha analizzato 75 spiagge europee. Tra le più belle e comode nel 2026, nei primi 5 posti, ci sono le spiagge di Rimini. Porto Selvaggio ( Nardò, Lecce) in top10 è la meta pugliese che fa sognare per rapporto qualità – prezzo

Acque cristalline, dune protette, torri costiere storiche, ricca vegetazione di macchia mediterranea e pinete, arenili di sabbia finissima e bianca che si alternano a scogli: le spiagge variegate del litorale tarantino!

Il grande arco jonico che pullula di meraviglia e che si divide tra settore occidentale e settore orientale, fatica a farsi riconoscere o è temuto. Nella stessa regione Puglia è il fanalino di coda nelle narrazioni di guide turistiche corredate da classifiche top10 e viaggiatori:

Baia delle Zagare, Vignanotica, Isole tremiti a Foggia, Torre Guaceto a Brindisi, Polignano a Mare a Bari, Pescoluse, Baia dei Turchi, Torre dell’ Orso, a Lecce., Punta Prosciutto…

E il litorale tarantino dov’è? C’è, ma se c’è non si vede o non si sente. Ogni tanto una volta si legge. A fortuna può subentrare però in qualche classifica top20 o top30 stilata da rari turisti impavidi, sognanti di avventure incontaminate o più che altro obiettivi e che proprio non se la sentono di non nominare questa parte di mondo a sud, nel sud.

Salina di Torre Colimena, Foce del Chidro, Isola di San Pietro e Paolo, le stesse spiagge cittadine della città di Taranto, San Pietro in Bevagna, Spiaggia di Campomarino, Piri Piri, Bagnara, Lido Silvana a Pulsano, Torre Ovo e Librari, Torricella, Baia di Capparone, Ayala con la spiaggia del Conte, Saturo, Pirrone, le spiagge di Castellaneta Marina, Ginosa Marina, Spiaggia di Monaco Mirante, Marina di Leporano, Trullo di mare… e tante altre. Località con lidi attrezzati o angoli di spiagge ancora incontaminati da scenari alla Robinson Crusoe. Il naufragio del protagonista nel racconto di Defoe finisce su un’ isola deserta proprio nei Caraibi. Ed è proprio così che viene nominato di sfuggita ogni tanto, il litorale tarantino insieme a una parte dell’ alto Salento, per distinguerlo dall’ altra zona, le Maldive del Salento. Ma questo non basta a far sognare i viaggiatori.

Omio ha stilato la classifica delle 75 spiagge migliori d’ Europa analizzando dei criteri particolari: destinazioni balneari di tendenza accanto a perle meno battute con

temperature soleggiate, acqua cristallina e prezzi convenienti.

Nello specifico questo il ranking:

la presenza di bandiere blu, il costo più economico del gelato, il costo più economico di una notte in un hotel o b e b, comfort e affluenza

Nella top5 , al quarto posto, c’è una città italiana:



–Platja de Ponent

Benidorm offre energia balneare vivace, 25 °C in mare e nell’aria, e lettini da 6 €.

Benidorm

– Playa de Rodas

La Galizia unisce natura incontaminata, atmosfera rilassata e hotel intorno agli 85 €.

–Buljarica Beach

Petrovac è una delle scelte più convenienti, con gelato da 1,30 €.

–Rimini Beach

Classica vita da spiaggia adriatica, gelato da 1,90 € e ottime infrastrutture.

Rimini

–Trassenheide Beach

Usedom dimostra che una vacanza sul Baltico può essere conveniente, tranquilla e molto apprezzata.

Germania



Nella top 10, la novità dell’edizione 2026 c’è Porto Selvaggio, sulla costa ionica del Salento.

Qui sono assenti i grandi stabilimenti balneari, ma è una delle aree naturali più suggestive della Puglia, premiata con la Bandiera Blu e apprezzata da chi cerca mare cristallino e natura.



Nella top 15 rientrano altre città italiane che però non hanno bandiere blu: Caminia a Catanzaro e Cala Corsara in Sardegna.

Rimini torna protagonista anche sul fronte della convenienza quest’ anno

Secondo i dati raccolti da Omio, una giornata tipo a Rimini prevede:

Lettino: 12 euro

Gelato: 1,90 euro

Spritz: 7,10 euro

Hotel: circa 113 euro a notte



Sono questi i numeri che spiegano il quarto posto europeo e confermano che la Riviera romagnola viene considerata la metà più equilibrata per famiglie, coppie e gruppi di amici desiderosi di una vacanza che non sfori il budget.

Lo studio permette anche di confrontare alcune delle spese più comuni durante una vacanza, oltre il prezzo medio del gelato molto basso a Rimini, c’è anche il costo dello spritz che a Saint – Tropez può arrivare addirittura a 18 euro, quasi 12 in Costiera Amalfitana.



Ci concediamo una narrazione diversa, stonata, fuori dalle classifiche europee di app per viaggiatori o più strettamente di casa nostra, in Puglia: il litorale tarantino fa sognare! Ad occhi aperti o chiusi. Il litorale tarantino non fa sognare ( chi teme di sognare).



Il litorale tarantino, anche senza i Caraibi della Puglia, in autonomia, sono un sogno, più di altre mete. É la solita fumosa cecità monocchio che rimanda però il temibile Capitan Uncino made in Taranto ad offuscarne la visione tutt’ intorno?!

Nel dubbio, se si arriva da queste parti, seduti di fronte alla grande bellezza del litorale tarantino, non di riflesso di quella altrui, tra zone ancora incontaminate ( forse ancora per fortuna?) e altre più affollate ma di accessibilità ai servizi da migliorare come in altre regioni, si chieda pure: ma a quanto sta un cono gelato e uno spritz da queste parti!? Ne può valere la pena.